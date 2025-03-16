У Ларгуса появился серьезный семейный конкурент на российском рынке

В России стартовали продажи минивэнов FAW Bestune NAT по цене от 1,8 млн рублей

Российский рынок автомобилей постоянно ищет новые решения, особенно в сегменте доступных семейных машин.

Долгое время LADA Largus занимала лидирующие позиции в этом сегменте, предлагая практичность и относительно невысокую цену. Однако появление новых игроков, таких как китайский электроминивэн FAW Bestune NAT, заставляет задуматься о существовании достойных альтернатив.

FAW Bestune NAT

На одном из популярных классифайдов появились объявления о продаже нового FAW Bestune NAT по цене от 1 790 000 рублей. Это значительно привлекательнее, чем цена некоторых комплектаций LADA Largus. Например, LADA Largus Classic Plus с 106-сильным двигателем обойдется минимум в 1 735 000 рублей, а топовая версия Enjoy с мультимедийной системой Яндекс.Авто и другими опциями – уже от 1 915 000 рублей.

Что предлагает FAW Bestune NAT за свои 1 790 000 рублей? По словам продавца, это полностью укомплектованный автомобиль с 136-сильным электромотором, литий-железо-фосфатным аккумулятором на 55 кВт∙ч и заявленным пробегом от 300 до 350 км на одном заряде. Зарядка на мощной станции занимает около получаса.

Но главное преимущество Bestune NAT – это просторный салон. За счет особенностей электромобильной компоновки и длинной колесной базы (2850 мм) задний ряд предлагает невероятное количество места для пассажиров.

Фотографии автомобилей, выставленных на продажу, демонстрируют богатую комплектацию: кожаный салон, кожаный мультируль, цифровую приборную панель, современную мультимедийную систему с большим сенсорным экраном и широкий центральный подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров.

Интерьер FAW Bestune NAT

Однако на рынке встречаются и более дорогие предложения. Один из Bestune NAT продается в Пензе за 2 350 000 рублей. Компания из Владивостока предлагает под заказ модификацию с более мощным 163-сильным мотором и большей емкостью батареи.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня