Ржавый, некрашеный: за древний лимузин хотят выручить 3,8 млн рублей
Это ранняя версия автомобиля с трехзначным индексом (115), который позже был заменён на ЗИЛ-4104. Продавец рассчитывает получить за машину в плохом состоянии 3,8 миллиона рублей, несмотря на ржавчину, самодельный бампер, небрежную покраску и изношенный салон.
Автомобиль имеет устаревшие документы советского образца, его пробег составляет 300 тысяч километров, но сейчас он не на ходу и нуждается в серьезной реставрации.
Продавец прямо признает, что машина — это проект для восстановления, и цена соответствует нижней границе рынка.
Коррозия значительно повредила кузов, особенно в районе багажника, где днище прогнило насквозь. Ржавчина присутствует на трансмиссии и рессорах, проводка требует ремонта, а проблемы наблюдаются с полом и дверными ручками.
Машина оснащена двигателем объемом 7,7 литра и мощностью 315 л.с., что делает налог на нее более 47 тысяч рублей.
ЗИЛ-4104 был представительским автомобилем, его производили с 1978 по 1983 годы. Автомобили первых лет выпускали под индексом ЗИЛ-115, а позже он был заменен на 4104 в связи с изменением системы классификации в СССР.
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Источник, фото: Дром.ру