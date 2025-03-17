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Ржавый, некрашеный: за древний лимузин хотят выручить 3,8 млн рублей

В Челябинске на продажу выставили редкий лимузин ЗИЛ 4104 (115) 1978 года

Это ранняя версия автомобиля с трехзначным индексом (115), который позже был заменён на ЗИЛ-4104. Продавец рассчитывает получить за машину в плохом состоянии 3,8 миллиона рублей, несмотря на ржавчину, самодельный бампер, небрежную покраску и изношенный салон.

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Автомобиль имеет устаревшие документы советского образца, его пробег составляет 300 тысяч километров, но сейчас он не на ходу и нуждается в серьезной реставрации.

Продавец прямо признает, что машина — это проект для восстановления, и цена соответствует нижней границе рынка.

Коррозия значительно повредила кузов, особенно в районе багажника, где днище прогнило насквозь. Ржавчина присутствует на трансмиссии и рессорах, проводка требует ремонта, а проблемы наблюдаются с полом и дверными ручками.

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Машина оснащена двигателем объемом 7,7 литра и мощностью 315 л.с., что делает налог на нее более 47 тысяч рублей.

ЗИЛ-4104 был представительским автомобилем, его производили с 1978 по 1983 годы. Автомобили первых лет выпускали под индексом ЗИЛ-115, а позже он был заменен на 4104 в связи с изменением системы классификации в СССР.

Источник, фото: Дром.ру

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
17.03.2025 
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