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Назван самый безопасный автомобиль в Китае

Xiaomi SU7 признан самым безопасным автомобилем в Китае

Новый электроседан Xiaomi SU7 проверили в краш-тестах. По их итогам он получил пять звезд за безопасность.

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Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

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Электрокар продемонстрировал самый высокий уровень безопасности среди авто, прошедших испытания в 2024 году, набрав 93,5%, что на 8,7% выше среднего результата. Защита водителя и пассажиров была оценена в 94,31%, системы помощи водителю набрали 95,25%, безопасность пешеходов и велосипедистов оценили в 90,42% (на 13% выше среднего).

Для теста взяли полноприводную версию Xiaomi SU7 Max с LiDAR-датчиком AT128 от Hesai и системой помощи водителю Xiaomi Pilot Max. В Китае цена такой модели начинается от 300 тысяч юаней (около 3,5 млн рублей).

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

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Это первая модель Xiaomi Auto, выпущенная в 2024 году. Сейчас спрос на нее превышает предложение, а время ожидания модели составляет около года.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 8
26.03.2025 
Фото:Xiaomi
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