Что взять с собой в автопутешествие — многие об этом забывают

Корнев: собираясь в автопутешествие, соберите набор с ежедневными лекарствами

Майские праздники уже на горизонте, и впереди нас ждут несколько нерабочих дней. Для тех, кто не хочет проводить их дома или на даче, идеальным выбором станет автопутешествие.

Это отличный способ не только добраться до нужных мест, но и насладиться поездкой: увидеть по пути новые места, заглянуть в интересные кафе и ресторанчики, а главное – сделать всё это не спеша и в своем ритме.

Однако, чтобы поездка прошла гладко, важно тщательно подготовиться и ничего не забыть. Наш эксперт подскажет, что обязательно следует взять с собой.

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг.

— Если вы планируете туристическую поездку на автомобиле на неделю с детьми, вот что вам точно пригодится.

Во-первых, не забудьте документы на машину и водительские права.

Для удобства возьмите зарядное устройство для гаджетов, а лучше два, фонарик, мультитул (раскладной компактный набор инструментов в едином корпусе. – Прим. ред.), а также набор «домашнего мастера» с ключами и отвертками, чтобы справиться с мелким ремонтом.

Включите в список бустер для экстренного оживления аккумулятора или провода для «прикуривания». Также потребуется омывающая жидкость и запас горючего, если путь будет лежать вдали от оживленных дорог.

Не забудьте дорожный набор с повседневными лекарствами: йод, зеленку, бинты, средства от аллергии, температуры и расстройства пищеварения. Также может понадобиться средство от укачивания, даже если раньше таких симптомов не было.

Обязательно возьмите крепкий эластичный трос, компактную лопатку и пару сигнальных жилетов. Запасная одежда и обувь для всей семьи – на всякий случай, а также отдельный комплект для каждого ребенка.

Легкий перекус, например, орешки или лимонные леденцы, поможет справиться с сонливостью. Детское питание и привычный для ребенка рацион тоже должны быть в наличии, если в поездке участвуют дети. Чтобы малыш быстрее адаптировался к смене обстановки, захватите с собой его посуду. Ну и конечно, в поездке не обойтись без любимой книги, планшета с мультфильмами или игрушек для развлечения детей.

Не забывайте о запасе воды, который должен быть всегда под рукой. Для малышей лучше взять стаканчик с трубочкой, чтобы пить было удобнее. Влажные салфетки, увлажняющий крем, памперсы и пеленки по необходимости, плед или легкое одеяло — все это непременно пригодится в дороге. Защитные средства от солнца и мошкары тоже не помешают (если будет тепло).

Ну и, конечно, не забудьте хорошее настроение, чтобы ваше путешествие было в радость всем членам семьи, включая маленьких пассажиров.