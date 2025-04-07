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«Рольф» запустил продажи автозапчастей под...

Долгим поискам качественных запчастей положен конец — теперь все есть на маркетплейсе

«Рольф» запустил продажи автозапчастей под брендом «Роспарт» на маркетплейсах

Группа компаний «Рольф», один из крупнейших автохолдингов России, выходит на новый уровень, объявляя о начале онлайн-продаж автозапчастей собственной торговой марки «Роспарт».

Теперь приобрести качественные и доступные детали можно, не выходя из дома, через популярные маркетплейсы Ozon и Wildberries. Это знаменательное событие для российского рынка автозапчастей, открывающее новые возможности для автовладельцев.

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На старте проекта покупателям предлагается широкий выбор из более чем 1500 наименований автозапчастей. Ассортимент сконцентрирован на наиболее востребованных позициях, обеспечивая комплексное обслуживание автомобиля. В него входят пять видов фильтров – топливные, масляные, воздушные, салонные и для автоматической коробки передач. Помимо этого, предлагаются тормозные колодки и диски.

В ассортимент также входят щетки стеклоочистителей, лампы, ремни ГРМ и датчики износа тормозных колодок. В перспективе ближайших лет компания планирует расширить его до впечатляющих 30 000 позиций. Это позволит охватить практически все основные категории автозапчастей: от элементов тормозной системы и подвески до технических жидкостей, свечей зажигания и различных датчиков.

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Ключевым преимуществом «Роспарт» является строгий контроль качества. Все детали проходят обязательную сертификацию, гарантируя соответствие высоким стандартам. На продукцию предоставляется гарантия сроком 1 год.

Производство основной части продукции «Роспарт» осуществляется на заводах-партнерах, имеющих опыт сотрудничества с ведущими мировыми автопроизводителями. Это гарантирует использование передовых технологий и высококачественных материалов.

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Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
07.04.2025 
Фото:Depositphotos
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