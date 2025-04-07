Долгим поискам качественных запчастей положен конец — теперь все есть на маркетплейсе

«Рольф» запустил продажи автозапчастей под брендом «Роспарт» на маркетплейсах

Группа компаний «Рольф», один из крупнейших автохолдингов России, выходит на новый уровень, объявляя о начале онлайн-продаж автозапчастей собственной торговой марки «Роспарт».

Теперь приобрести качественные и доступные детали можно, не выходя из дома, через популярные маркетплейсы Ozon и Wildberries. Это знаменательное событие для российского рынка автозапчастей, открывающее новые возможности для автовладельцев.

На старте проекта покупателям предлагается широкий выбор из более чем 1500 наименований автозапчастей. Ассортимент сконцентрирован на наиболее востребованных позициях, обеспечивая комплексное обслуживание автомобиля. В него входят пять видов фильтров – топливные, масляные, воздушные, салонные и для автоматической коробки передач. Помимо этого, предлагаются тормозные колодки и диски.

В ассортимент также входят щетки стеклоочистителей, лампы, ремни ГРМ и датчики износа тормозных колодок. В перспективе ближайших лет компания планирует расширить его до впечатляющих 30 000 позиций. Это позволит охватить практически все основные категории автозапчастей: от элементов тормозной системы и подвески до технических жидкостей, свечей зажигания и различных датчиков.

Ключевым преимуществом «Роспарт» является строгий контроль качества. Все детали проходят обязательную сертификацию, гарантируя соответствие высоким стандартам. На продукцию предоставляется гарантия сроком 1 год.

Производство основной части продукции «Роспарт» осуществляется на заводах-партнерах, имеющих опыт сотрудничества с ведущими мировыми автопроизводителями. Это гарантирует использование передовых технологий и высококачественных материалов.

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Источник: Автостат