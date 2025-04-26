Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Aito Seres M7
26 апреля
В России начались продажи экономичного и навороченного кроссовера с официальной гарантией
14 апреля 2025 года в РФ стартовали официальные...
Lepas L8
26 апреля
Новый бренд представил первый кроссовер для российского рынка
Chery представил первый автомобиль нового...
Интерьер Honda GT
26 апреля
Honda впервые показала новейший технологичный автомобиль с двумя вариантами дизайна
GAC Honda и Dongfeng Honda разработали два...

Названы лучшие направления для пляжного отдыха в 2025 году

«Островок» признал лучшими направлениями для отдыха Крым, Абхазию и Дагестан

Рекомендуем
Этот надежный автомат ходит больше 300 000 км — а чего он не любит?

Лето 2025 года обещает быть жарким не только в прямом, но и в переносном смысле. Пляжный сезон уже сейчас вызывает небывалый ажиотаж, и эксперты сервиса онлайн-бронирования «Островок» назвали наиболее востребованные направления.

Крым уверенно укрепляет свои позиции на карте пляжного отдыха. По данным «Островка», бронирования на лето 2025 года опережают прошлогодние показатели на целых 16%! Хотя Крым занимает лишь седьмое место в общем рейтинге внутрироссийских направлений, его доля в летних бронированиях составляет уже 3% (против 2% в 2024 году), что свидетельствует о значительном росте популярности.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Южное побережье Крыма становится настоящим магнитом для туристов. Гурзуф демонстрирует феноменальный рост бронирований – на 88%. Севастополь и Алушта также радуют внушительными показателями: +47% и +23% соответственно. Даже Евпатория, традиционно популярная, показывает устойчивый рост на 29%.

«Крым предлагает широкий выбор отелей и апартаментов, не уступающих по качеству объектам Краснодарского края, природное разнообразие, насыщенную экскурсионную программу и при этом остается доступным по цене», – отмечает Дарья Кочеткова, управляющий директор «Островка».

Средняя стоимость забронированной ночи на лето в Крыму составляет 5750 рублей, что значительно ниже, чем в других популярных черноморских курортах.

Абхазия в этом году превзошла все ожидания. По данным «Островка», спрос на отдых в этой стране в два раза превышает спрос на Турцию, и Абхазия лидирует среди всех зарубежных курортных направлений. Популярность традиционных курортов, таких как Гагра, Сухум и Новый Афон, только растет, а ранее менее известные локации, например, Гудаута и Лдзаа, демонстрируют кратный прирост бронирований.

Рекомендуем
Крепкие масла для трансмиссии

Помимо цены и развитой инфраструктуры, туристы все чаще обращают внимание на экологию, возможность активного отдыха и аутентичность местности. И Крым, и Абхазия предлагают все это в полной мере. Доступ к природе, возможность совершать пешие прогулки, посещение исторических мест и вкусная местная кухня – вот что привлекает современных путешественников.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11
26.04.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0