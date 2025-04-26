Honda впервые показала новейший технологичный автомобиль с двумя вариантами дизайна

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Шанхайский автосалон стал площадкой для громкого заявления Honda о своих амбициях на китайском рынке электромобилей. Японский автогигант представил сразу несколько новинок, среди которых особое внимание привлек неизвестный в России электрический спорткар Honda GT, компактный электрокроссовер P7 и гибридный кроссовер Breeze e:HEV.

Самой интригующей премьерой стал, безусловно, Honda GT – полностью электрический спорткар, разработанный специально для китайского рынка. Новинка будет доступна в двух вариантах, каждый из которых разработан совместно с местными партнёрами: GAC Honda и Dongfeng Honda. Основные различия между версиями заключаются в дизайне бамперов и светотехники.

Honda GT
Honda GT

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Отсутствие информации о планируемом выходе на другие рынки, включая Россию, оставляет GT пока эксклюзивом для Китая.

Honda P7 – это компактный электрокроссовер, разработанный совместно с китайским автопроизводителем Dongfeng. Его дебют состоялся еще на прошлогоднем Пекинском автосалоне, но шанхайская презентация, судя по сообщениям, подчеркивает важность этой модели для Honda.

Интерьер Honda GT
Интерьер Honda GT

Honda Breeze e:HEV – это параллельный гибрид, сочетающий в себе преимущества бензинового двигателя и электромотора. В частности, он оснащен 150-сильным двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем мощностью 135 кВт.

Наряду с новинками, на стенде Honda были представлены и хорошо известные модели, такие как кроссовер CR-V, седан Civic и седан Accord.

Источник: No Limits

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 3
26.04.2025 
Фото:Honda
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