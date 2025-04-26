Honda впервые показала новейший технологичный автомобиль с двумя вариантами дизайна
Шанхайский автосалон стал площадкой для громкого заявления Honda о своих амбициях на китайском рынке электромобилей. Японский автогигант представил сразу несколько новинок, среди которых особое внимание привлек неизвестный в России электрический спорткар Honda GT, компактный электрокроссовер P7 и гибридный кроссовер Breeze e:HEV.
Самой интригующей премьерой стал, безусловно, Honda GT – полностью электрический спорткар, разработанный специально для китайского рынка. Новинка будет доступна в двух вариантах, каждый из которых разработан совместно с местными партнёрами: GAC Honda и Dongfeng Honda. Основные различия между версиями заключаются в дизайне бамперов и светотехники.
Отсутствие информации о планируемом выходе на другие рынки, включая Россию, оставляет GT пока эксклюзивом для Китая.
Honda P7 – это компактный электрокроссовер, разработанный совместно с китайским автопроизводителем Dongfeng. Его дебют состоялся еще на прошлогоднем Пекинском автосалоне, но шанхайская презентация, судя по сообщениям, подчеркивает важность этой модели для Honda.
Honda Breeze e:HEV – это параллельный гибрид, сочетающий в себе преимущества бензинового двигателя и электромотора. В частности, он оснащен 150-сильным двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем мощностью 135 кВт.
Наряду с новинками, на стенде Honda были представлены и хорошо известные модели, такие как кроссовер CR-V, седан Civic и седан Accord.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: No Limits