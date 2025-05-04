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Сотни шин под угрозой: вандалы устроили охоту на автомобили

В Массачусетсе неизвестные разбросали гвозди на дорогах: полиция ищет виновных

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Жители Фалмута, штат Массачусетс, столкнулись со странной и опасной ситуацией вандализма: почти 500 острых гвоздей были намеренно разбросаны по улицам и подъездным путям города. Металлические предметы были установлены остриями вверх, превратив проезжую часть в настоящую шипованную ловушку. Первое сообщение о находке поступило в полицию около двух часов ночи 18 апреля.

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Хотя серьезных аварий удалось избежать, несколько автомобилей получили повреждения в виде проколотых шин. Позже гвозди стали находить не только на улицах, но и на частной территории – в том числе под колесами припаркованных автомобилей. Полиция совместно с коммунальными службами собрала 478 гвоздей, а жители дополнительно обнаружили и убрали десятки штук, используя магниты.

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Правоохранители рассматривают инцидент как потенциально опасную шутку и проверяют записи с камер наблюдения, чтобы установить личности хулиганов. Власти подчеркивают, что подобные действия представляют серьезную угрозу безопасности и могут повлечь уголовную ответственность.

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 4
04.05.2025 
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