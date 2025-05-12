Мы знаем цену 10-летней Scania, но не знаем, сколько стоит 10-летний «китаец»

РОАД: в РФ хватает профессионалов, которые могут наладить процессы в авторитейле

Когда подешевеет коммерческая техника, как повлиял на ее стоимость утильсбор и удалось ли государству добиться поставленной цели, предприняв шаги к его повышению?

Об этом Никита Гудков – зам. главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – поговорил на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 12 по 15 мая 2025 года в московском ЦВК «Экспоцентр», с вице-президентом Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Виталием Киселевым.

– Сегодня наш разговор о коммерческой технике. Как продаются такие машины и когда они будут дешеветь?

– Сразу же, как только мы этого захотим. Ведь все цены формируем мы! Например, правительство сделало маленький шаг – увеличило утилизационный сбор. Все завезли очень много машин, и теперь они дешевеют. Если бы не утильсбор, машины были бы дорогими.

– На коммерческую технику утильсбор оказал большее влияние, чем на легковой авторынок, правильно? Ведь суммы в этом сегменте несопоставимые.

– Отмечу, что повышение утильсбора на коммерческую технику, прежде всего, повлияло на экономику. Ведь легковой транспорт – это лицо государства, отражение экономического достатка каждого гражданина. А коммерческий транспорт – это «кровь» экономики. Чем дороже обходится «кровь», тем тяжелее экономике.

– Каждый рубль утильсбора закладывается в цену продукта на полке магазина?

– Да, ведь доставка продукта до прилавка в любом случае осуществляется автотранспортом.

– Как считаете, повышение утильсбора позволило реализовать те цели, которые ставило перед собой правительство?

– С одной стороны, эффекта нет. Но если смотреть глубже – он будет. Потому что китайские производители уже задумались о переносе производства в Россию, а ради этого все и затевалось. Для того чтобы это отразилось на экономике страны, должно пройти минимум три года. Прошлый год – это только начало. Еще полтора-два года, и движение будет, если не произойдет чего-то экстраординарного.

– Китайские грузовики, которые наводнили наши дороги, хорошие?

– Они продаются по всему миру. Наша доля маленькая – у нас китайцы реализуют не более 3% общего объема производства. Тем не менее они быстро адаптируют технику под наш рынок. Их силовые агрегаты признаны во всем мире. Это качественная техника, хотя нарекания есть.

Если говорить о «большой мировой семерке» – такие машины ездят и по 20 лет. У китайцев пока нет такого ресурса, но около 10 лет они легко выдерживают.

К сожалению, в России нет четких правил, регулирующих авторитейл – начиная от дилеров и заканчивая утилизацией автомобилей. Мы в Ассоциации такую работу ведем и хотим принять соответствующий закон.

– Для чего?

– Как минимум, чтобы понимать остаточную стоимость автомобиля. Мы знаем, сколько стоит 10-летняя Scania, но не знаем, сколько стоит 10-летний «китаец».

Если примем закон об утилизации транспорта, будем понимать, что цикл для коммерческого транспорта составляет 10 или 20 лет. И всё. Это вопрос нашей общей безопасности – водителей и пешеходов.

– По ощущениям, было много аварий с китайскими самосвалами. Говорят, у них слабые тормоза. Это подтверждается?

– Давайте к фактам. «Хорошие» или «плохие» тормоза – это субъективное мнение отдельных водителей. Китайский транспорт прошел все сертификации на нашем рынке.

Но если частный перевозчик вместо 25 тонн грузит все 50, какие бы ни были тормоза, они не выдержат. Нужно еще выяснить, тот водитель, который жалуется, пробовал тормоза на пустом автомобиле или на груженом?

Страховые компании быстро выявляют такие закономерности. Если растет количество аварий – поднимается коэффициент страхования. У китайцев таких скачков нет – тарифы те же, что и у Volvo, Scania и других. Значит, и проблем особых нет.

– Как обстоят дела с запчастями и обслуживанием китайских машин, находящихся в эксплуатации?

–У них нет жесткого регламента по входу в Россию. Есть сложности с техдокументацией, с запчастями. Но все решаемо. Сегодня этих сложностей не больше, чем у европейских машин, которые больше не поставляются в Россию и для которых также убрали техдокументацию.

– Кому сейчас живется проще – дилеру легковых автомобилей или грузовых?

– По-своему сложно всем. Но в России достаточно профессионалов, которые могут наладить процессы – от поставок запчастей до построения отношений дилер – дистрибьютор.