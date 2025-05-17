#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen Lavida
17 мая
Большой комфортный седан дешевле миллиона, да еще и с гарантией — есть такой!
Цена Volkswagen Lavida на китайском рынке...
Россиянам станет гораздо проще посетить эту живописную страну
17 мая
Россиянам станет гораздо проще посетить эту живописную страну
То Лам: Вьетнам и Россия договорились расширить...
Microlino от Micro Mobility
17 мая
В России выставили на продажу очень необычный автомобиль по размерам меньше Оки
В Москве продают новый Microlino от Micro...

Почему важно вовремя менять тормозную жидкость: советы эксперта

Павел Бахарев: тормозную жидкость надо менять раз в 2 года или через 30 тыс. км

Рекомендуем
Как выбрать переднеприводный кроссовер

Тормозная система – один из ключевых элементов безопасности автомобиля. Ее надежность зависит не только от состояния колодок, суппортов и дисков, но и от качества тормозной жидкости. Но многие водители пренебрегают регулярной заменой, что может привести к серьезным проблемам на дороге. Павел Бахарев, технический эксперт Sintec Lubricants, напомнил, что жидкость впитывает влагу, из-за чего снижается температура ее кипения. При интенсивном торможении это может вызвать образование пузырьков пара и, как следствие, потерю эффективности тормозов.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Кроме того, накопление влаги вызывает коррозию металлических компонентов системы – цилиндров, трубок и суппортов. Постепенно жидкость теряет антикоррозийные свойства и загрязняется, что ухудшает работу всей системы. Производители советуют менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 30–40 тысяч километров, но при эксплуатации в условиях повышенной влажности или в горах интервал стоит сократить.

Важно следить за признаками ухудшения – «ватная» педаль, увеличение тормозного пути, помутнение жидкости или сигнальная лампа на панели требуют немедленного визита в сервис. Специалисты могут провести тест на температуру кипения, но недорогие приборы, измеряющие электропроводность, не подходят для современных жидкостей и не дают точного результата.

Регулярное обслуживание тормозной системы – залог надежной работы автомобиля на дороге.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Из архива "За рулем"
Количество просмотров 19
17.05.2025 
Фото:Из архива "За рулем"
Поделиться:
Оцените материал:
0