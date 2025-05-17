Почему важно вовремя менять тормозную жидкость: советы эксперта

Павел Бахарев: тормозную жидкость надо менять раз в 2 года или через 30 тыс. км

Тормозная система – один из ключевых элементов безопасности автомобиля. Ее надежность зависит не только от состояния колодок, суппортов и дисков, но и от качества тормозной жидкости. Но многие водители пренебрегают регулярной заменой, что может привести к серьезным проблемам на дороге. Павел Бахарев, технический эксперт Sintec Lubricants, напомнил, что жидкость впитывает влагу, из-за чего снижается температура ее кипения. При интенсивном торможении это может вызвать образование пузырьков пара и, как следствие, потерю эффективности тормозов.

Кроме того, накопление влаги вызывает коррозию металлических компонентов системы – цилиндров, трубок и суппортов. Постепенно жидкость теряет антикоррозийные свойства и загрязняется, что ухудшает работу всей системы. Производители советуют менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 30–40 тысяч километров, но при эксплуатации в условиях повышенной влажности или в горах интервал стоит сократить.

Важно следить за признаками ухудшения – «ватная» педаль, увеличение тормозного пути, помутнение жидкости или сигнальная лампа на панели требуют немедленного визита в сервис. Специалисты могут провести тест на температуру кипения, но недорогие приборы, измеряющие электропроводность, не подходят для современных жидкостей и не дают точного результата.

Регулярное обслуживание тормозной системы – залог надежной работы автомобиля на дороге.

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Источник: «Российская газета»