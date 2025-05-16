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Японский кроссовер прибыл в Россию и оказался дешевле некоторых моделей Lada

В РФ продают новые кроссоверы Honda XR-V по цене от 2,2 млн рублей

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На российском рынке появился компактный кроссовер Honda XR-V, завезенный по схеме параллельного импорта. Минимальная цена автомобиля стартует от 2,2 млн рублей, что делает его доступнее седана Lada Vesta Sportline, чьи ценники зашкаливают за 2,27 млн рублей. Во Владивостоке новый XR-V можно приобрести в комплектации Passionate Edition с комбинированной отделкой салона, кондиционером, электронным «ручником» и мультифункциональным рулем. В эту цену входят все таможенные сборы и документы, включая ЭПТС и СБКТС.

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Honda XR-V
Honda XR-V

В других регионах также предлагаются различные комплектации этого автомобиля. Например, в Москве версию с тканевым салоном продают за 2,35 млн рублей, а более оснащенную модификацию с кожаным интерьером и оранжевым кузовом в Приморье можно заказать за 2,56 млн. Самые дорогие варианты из наличия, такие как Love Edition с цифровой панелью и кожаным салоном, стоят до 3,55 млн рублей.

Honda XR-V
Honda XR-V

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Все представленные XR-V оснащаются 1,5-литровым атмосферником на 124 л.с., вариатором и передним приводом. Кроссоверы выпускает китайское СП Dongfeng-Honda исключительно для внутреннего рынка КНР.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:autohome.com.cn
Количество просмотров 14
16.05.2025 
Фото:autohome.com.cn
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