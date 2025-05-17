В России появился неубиваемый и хорошо оснащенный кроссовер дешевле полутора миллионов

Продажи кроссоверов Kia KX1 стартовали в России по цене от 1,43 млн рублей

Стоимость нового Kia KX1 варьируется в достаточно широком диапазоне, в зависимости от региона и наличия автомобиля. Так, в некоторых городах Дальнего Востока (Владивосток) его можно заказать по цене от 1 429 000 рублей.

За эту сумму покупатель получает достаточно богатую комплектацию Sunroof, включающую кожаный руль, климат- и круиз-контроль, парктроники (передние и задние), камеру заднего вида, кнопку запуска двигателя, литые диски, электропривод зеркал, современную медиасистему с поддержкой Apple CarPlay, и сиденья с эко-кожей.

Kia KX1

Однако, цены в других регионах существенно отличаются. В Хабаровске стоимость стартует от 1 650 000 рублей, в Кирове – от 1 680 000 до 1 799 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – от 1 999 000 рублей. Приобретение автомобиля из наличия, естественно, обойдется дороже. В Москве цена начинается от 2 200 000 рублей, а в Санкт-Петербурге у крупных дилеров – от 2 267 672 рублей.

Интерьер Kia KX1

Автомобиль построен на той же платформе, что и популярные в России Kia Rio седан и Kia Rio X кросс-хэтчбек, ныне выпускаемые в Санкт-Петербурге под брендом Solaris.

Сердцем Kia KX1 является проверенный и неприхотливый 1,4-литровый атмосферный двигатель мощностью 100 л.с., сочетающийся с бесступенчатым вариатором.

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Источник: Автоновости дня