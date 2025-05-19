Не машины: в России легализуют роботов-доставщиков

«Коммерсант»: роботов-доставщиков приравняют к участникам дорожного движения

«Яндекс» направил в Минэкономразвития проект экспериментального правового режима (ЭПР), который впервые закрепит юридический статус роботов-доставщиков (роверов). Предполагается, что они станут участниками дорожного движения с отдельным регламентом, но без статуса транспортного средства. Им разрешат двигаться по тротуарам, велодорожкам, обочинам и внутри зданий со скоростью до 25 км/ч (по тротуару – 10 км/ч, на пешеходном переходе – 6 км/ч).

ЭПР впервые закрепит юридический статус роботов, позволив им действовать по отдельным правилам. При этом размеры робота не должны превышать 80×110 см, масса – не более 120 кг.

Все устройства оборудуют номерами, QR-кодами, светотехникой и лидарами. В случае ДТП вводится обязательное страхование на сумму до 500 тыс. рублей. Ответственность за вред, нанесенный таким устройством, несет компания-оператор, а в случае тяжелых последствий режим будет приостановлен.Порядок фиксации нарушений, правила остановки и эвакуации, а также алгоритм действий при аварии – все это прописано в проекте. Юридически «Яндекс» или иной оператор будет обязан в течение двух часов отправить представителя на место ДТП и сообщить о происшествии через систему 112, хотя до сих пор серьезных происшествий зафиксировано не было.

Роботы уже используются в Москве, Иннополисе и Мурино. Сервис выполняет более 30 тыс. доставок в месяц и сотрудничает с 580 ресторанами. «Яндекс» планирует расширить сеть в 20 регионах, включая Санкт-Петербург, Татарстан и Приморье.

ЭПР позволяет тестировать технологии в обход ряда норм действующего законодательства. В случае успеха может быть подготовлен переход к постоянному регулированию – с внесением изменений в ПДД и закон «О безопасности дорожного движения».

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Источник: «Комммерсант»