В России появился дешевый и неприхотливый кроссовер Hyundai дешевле «китайцев»

Hyundai Bayon ввозят в РФ через параллельный импорт с ценами от 2,32 млн рублей

На российском рынке через параллельный импорт начали поставляться первые экземпляры компактного кроссовера Hyundai Bayon. Модель, названная в честь французского городка, пока завозится в единичных количествах, и минимальная цена заявлена на уровне 2,32 млн рублей.

Интересно, что эта сумма оказывается ниже стартовой цены на некоторые локализованные модели. К примеру, Hyundai Creta, которая сейчас выпускается в Петербурге под именем Solaris, начинается от 2 430 000 рублей. Обновлённый белорусский Belgee X50+ в базе и вовсе стоит от 2 479 990 рублей.

Один из автомобилей, синего цвета, предлагает официальный дилер из Набережных Челнов. Судя по описанию, кроссовер прибыл из Казахстана в комплектации Style. За эти деньги покупатель получит аналоговую приборную панель, мультируль, климат-контроль, камеру заднего вида и целый набор подогревов – для руля, зеркал, стекла и передних сидений. В список опций также входят бесключевой доступ, датчики дождя и света, а ещё круиз-контроль.

Второй Bayon, уже белый, продаётся в Новосибирске за 2 506 000 рублей. Этот экземпляр, по словам продавца, представляет топовую комплектацию Modern.

Помимо упомянутых удобств, здесь установлена цифровая «приборка» и медиасистема с 10,25-дюймовыми экранами, премиальная аудиосистема Bose, парктроники спереди и сзади, а также светодиодная оптика и 16-дюймовые литые диски.

С технической точки зрения оба кроссовера одинаковы. Под капотом у них – бензиновый двигатель MPI объёмом 1,4 литра, который выдаёт 100 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, привод исключительно передний.