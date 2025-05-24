Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

На АВТОВАЗе собирают первую партию Lada Iskra — подробности

Первая большая партия автомобилей Lada Iskra будет состоять из 50 машин. Кузова для этой партии планируется сварить и покрасить, после чего их до конца мая будут устанавливать на конвейер примерно по три единицы за день.

В России появится новый вариант возмещения по ОСАГО

Водителям в России хотят разрешить получать стоимость ремонта по ОСАГО без вычета за износ. Предполагается, что в законе останутся обе актуальные сейчас формы возмещения по ОСАГО.

АВТОВАЗ отреагировал на ситуацию с внедорожником Niva Sport

Руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский заявил, что завод «глубоко вовлечен» в истории с обоими автомобилями Niva Sport, побывавшими на обзорах у блогеров. Он также отметил, что проблемные внедорожники прошли диагностику у дилеров АВТОВАЗа, и погнутые нижние рычаги подвески были заменены.

Совфед поддержал резонансный закон о локализации такси

С марта 2026 года в РФ будут введены обязательные требования к локализации автомобилей легкового такси. Совет Федерации одобрил соответствующие поправки в закон об организации перевозок легковым такси.

В России хотят запретить водить машину виновникам ДТП, не возместившим ущерб

В ГД РФ был внесен законопроект, в котором предлагается временно запретить управлять автомобилем виновникам ДТП, не возместившим ущерб пострадавшим. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, почему идея лишать прав не оплативших ущерб по ДТП не сработает.

В России хотят ввести прямые скидки на отечественные автомобили

Компания АВТОВАЗ обсуждает с Минпромторгом введение прямых субсидий на покупку отечественных машин, сообщил вице-президент компании Сергей Громак. Имеется в виду прямая скидка от автопроизводителей без условий кредитования или лизинга, минуя «завышенные проценты банков по кредитам».