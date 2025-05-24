Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в дайджесте
На АВТОВАЗе собирают первую партию Lada Iskra — подробности
Первая большая партия автомобилей Lada Iskra будет состоять из 50 машин. Кузова для этой партии планируется сварить и покрасить, после чего их до конца мая будут устанавливать на конвейер примерно по три единицы за день.
В России появится новый вариант возмещения по ОСАГО
Водителям в России хотят разрешить получать стоимость ремонта по ОСАГО без вычета за износ. Предполагается, что в законе останутся обе актуальные сейчас формы возмещения по ОСАГО.
АВТОВАЗ отреагировал на ситуацию с внедорожником Niva Sport
Руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский заявил, что завод «глубоко вовлечен» в истории с обоими автомобилями Niva Sport, побывавшими на обзорах у блогеров. Он также отметил, что проблемные внедорожники прошли диагностику у дилеров АВТОВАЗа, и погнутые нижние рычаги подвески были заменены.
Совфед поддержал резонансный закон о локализации такси
С марта 2026 года в РФ будут введены обязательные требования к локализации автомобилей легкового такси. Совет Федерации одобрил соответствующие поправки в закон об организации перевозок легковым такси.
В России хотят запретить водить машину виновникам ДТП, не возместившим ущерб
В ГД РФ был внесен законопроект, в котором предлагается временно запретить управлять автомобилем виновникам ДТП, не возместившим ущерб пострадавшим. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, почему идея лишать прав не оплативших ущерб по ДТП не сработает.
В России хотят ввести прямые скидки на отечественные автомобили
Компания АВТОВАЗ обсуждает с Минпромторгом введение прямых субсидий на покупку отечественных машин, сообщил вице-президент компании Сергей Громак. Имеется в виду прямая скидка от автопроизводителей без условий кредитования или лизинга, минуя «завышенные проценты банков по кредитам».
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