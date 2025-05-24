#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Geely EX5
24 мая
В Белоруссии стартовала сборка нового хорошо оснащенного кроссовера с огромным ресурсом
На «БелДжи» запущена крупноузловая сборка...
Интерьер GAC GS4
24 мая
Новый просторный полноприводный кроссовер готовится к дебюту на российском рынке
Официальные продажи полноприводного кроссовера...
Новый семейный кроссовер Toyota с левым рулем появился на российском рынке: известна цена
24 мая
Новый семейный кроссовер Toyota с левым рулем появился на российском рынке: известна цена
Новые кроссоверы Toyota Harrier продаются в...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Рекомендуем
Как выбрать полноприводный кроссовер — руководство с примерами

На АВТОВАЗе собирают первую партию Lada Iskra — подробности

Первая большая партия автомобилей Lada Iskra будет состоять из 50 машин. Кузова для этой партии планируется сварить и покрасить, после чего их до конца мая будут устанавливать на конвейер примерно по три единицы за день.

В России появится новый вариант возмещения по ОСАГО

Водителям в России хотят разрешить получать стоимость ремонта по ОСАГО без вычета за износ. Предполагается, что в законе останутся обе актуальные сейчас формы возмещения по ОСАГО.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

АВТОВАЗ отреагировал на ситуацию с внедорожником Niva Sport

Руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский заявил, что завод «глубоко вовлечен» в истории с обоими автомобилями Niva Sport, побывавшими на обзорах у блогеров. Он также отметил, что проблемные внедорожники прошли диагностику у дилеров АВТОВАЗа, и погнутые нижние рычаги подвески были заменены.

Совфед поддержал резонансный закон о локализации такси

С марта 2026 года в РФ будут введены обязательные требования к локализации автомобилей легкового такси. Совет Федерации одобрил соответствующие поправки в закон об организации перевозок легковым такси.

В России хотят запретить водить машину виновникам ДТП, не возместившим ущерб

В ГД РФ был внесен законопроект, в котором предлагается временно запретить управлять автомобилем виновникам ДТП, не возместившим ущерб пострадавшим. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, почему идея лишать прав не оплативших ущерб по ДТП не сработает.

В России хотят ввести прямые скидки на отечественные автомобили

Компания АВТОВАЗ обсуждает с Минпромторгом введение прямых субсидий на покупку отечественных машин, сообщил вице-президент компании Сергей Громак. Имеется в виду прямая скидка от автопроизводителей без условий кредитования или лизинга, минуя «завышенные проценты банков по кредитам».

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 19
24.05.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0