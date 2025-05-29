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Новый отечественный 5-тонный грузовик сойдет с конвейера в 2027 году

В Новосибирске выбрали участок под строительство автозавода за 20 млрд рублей

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Власти Новосибирской области совместно с инвестором определили площадку под строительство крупного завода грузового автотранспорта. Проект стоимостью 19,9 млрд рублей будет реализован рядом с промышленно-логистическим парком «Восточный» на восточном выезде из города. Министр экономического развития региона Лев Решетников сообщил, что участок уже выбран и сейчас ведутся проектные работы.

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По словам главы министерства, учитывая ограниченную доступность кредитных ресурсов, сроки реализации могут сдвинуться. Однако подготовка к строительству уже началась. Инвестиционный проект компании ООО «Тренд» был утвержден на заседании регионального совета по инвестициям. Предприятие планируют строить в два этапа: сначала будет налажена сборка из российских и зарубежных комплектующих, затем – запуск собственного производства деталей.

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Завод будет выпускать грузовики грузоподъемностью от 2 до 15 тонн. Первая модель – пятитонник – должна сойти с конвейера в 2027 году. Полный выход на проектную мощность запланирован на 2033 год. К этому времени объем производства должен достичь 14 тысяч автомобилей в год. При этом на предприятии будет создано более 2 тысяч рабочих мест. Ожидается, что годовая выручка завода к 2029 году составит около 23 млрд рублей, а суммарные налоговые поступления в региональный бюджет – 4 млрд рублей.

Руководитель компании «Тренд» Константин Подшивалов ранее говорил, что в России наблюдается острый дефицит отечественного коммерческого грузового транспорта, и главная задача нового завода – наладить серийное производство широкого модельного ряда.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 6
29.05.2025 
Фото:freepik / usertrmk
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