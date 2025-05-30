Куда движется российский автобизнес?
О чем будут говорить?
• Вызовы вторички и стратегии роста
Участники обсудят, как выживать и расти на вторичном рынке в 2025 году, какие инструменты реально работают, а какие – только в презентациях.
• Тренды и перемены
Сергей Хахулин (Авито Авто) расскажет, что происходит на рынке прямо сейчас и как не остаться в хвосте перемен.
• Как расти в кризис?
Панельная дискуссия с топами автобизнеса: Владимир Попов («Фаворит Моторс»), Сергей Фирсов (Pango Cars), Дамир Масягутов («Автолидер 34»). Модерирует Гаджи Курбанов (основатель Haraba). Настоящие истории, рабочие стратегии, никакой воды.
• Прозрачность и репутация
Как построить личный бренд и зачем это нужно? Евгений Степаненко поделится своим путем от обычного продавца до владельца автосалона. Михаил Честный и Гаджи Курбанов обсудят, как репутация помогает бизнесу расти даже в турбулентные времена.
Для кого выставка?
• Профи-продавцы, дилеры, эксперты, все, кто живет и дышит авто.
• Те, кто хочет не просто выживать, а развиваться и зарабатывать больше.
Почему это важно?
«Сегодня автобизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами – меняются ожидания клиентов, усиливается конкуренция, возрастает роль технологий. Важно объединяться и делиться опытом», – Антон Ганжа, Pango Cars.
Haraba – это не просто конференция, а место, где рождаются новые идеи и настоящие партнерства.
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