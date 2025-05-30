Куда движется российский автобизнес?

1 июня 2025 года в Москве в концертном зале «Академия» пройдет 6-я федеральная конференция Haraba от Авито Авто. Если вы живете авторынком — это событие пропустить нельзя.

О чем будут говорить?

• Вызовы вторички и стратегии роста

Участники обсудят, как выживать и расти на вторичном рынке в 2025 году, какие инструменты реально работают, а какие – только в презентациях.

• Тренды и перемены

Сергей Хахулин (Авито Авто) расскажет, что происходит на рынке прямо сейчас и как не остаться в хвосте перемен.

• Как расти в кризис?

Панельная дискуссия с топами автобизнеса: Владимир Попов («Фаворит Моторс»), Сергей Фирсов (Pango Cars), Дамир Масягутов («Автолидер 34»). Модерирует Гаджи Курбанов (основатель Haraba). Настоящие истории, рабочие стратегии, никакой воды.

• Прозрачность и репутация

Как построить личный бренд и зачем это нужно? Евгений Степаненко поделится своим путем от обычного продавца до владельца автосалона. Михаил Честный и Гаджи Курбанов обсудят, как репутация помогает бизнесу расти даже в турбулентные времена.

Для кого выставка?

• Профи-продавцы, дилеры, эксперты, все, кто живет и дышит авто.

• Те, кто хочет не просто выживать, а развиваться и зарабатывать больше.

Почему это важно?

«Сегодня автобизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами – меняются ожидания клиентов, усиливается конкуренция, возрастает роль технологий. Важно объединяться и делиться опытом», – Антон Ганжа, Pango Cars.

Haraba – это не просто конференция, а место, где рождаются новые идеи и настоящие партнерства.