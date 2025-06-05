За это нарушение предложили отбирать автомобиль
В Мосгордуме предложили конфисковывать слишком шумные машины
В России предложили конфисковывать у водителей автомобили, которые превышают допустимые уровни шума, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников.
Ужесточение наказания для шумных водителей поддержали члены Совета Федерации. Так, первый зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов отметил, что от шума, который производят любители погонять, страдают маленькие дети и их родители.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.
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Источник: «Парламентская газета»
Фото:Depositphotos
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05.06.2025
Фото:Depositphotos
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