За это нарушение предложили отбирать автомобиль

В Мосгордуме предложили конфисковывать слишком шумные машины

В России предложили конфисковывать у водителей автомобили, которые превышают допустимые уровни шума, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников.

Ужесточение наказания для шумных водителей поддержали члены Совета Федерации. Так, первый зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов отметил, что от шума, который производят любители погонять, страдают маленькие дети и их родители.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: «Парламентская газета»