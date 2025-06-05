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За это нарушение предложили отбирать автомобиль

В Мосгордуме предложили конфисковывать слишком шумные машины

В России предложили конфисковывать у водителей автомобили, которые превышают допустимые уровни шума, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников.

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Ужесточение наказания для шумных водителей поддержали члены Совета Федерации. Так, первый зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов отметил, что от шума, который производят любители погонять, страдают маленькие дети и их родители.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: «Парламентская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 96
05.06.2025 
Фото:Depositphotos
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