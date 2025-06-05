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В голове не укладывается: подросток без прав за рулем, а взрослые это поощряют

ГИБДД в Химках выявила видеозапись, на которой подросток управляет иномаркой

В одном из мессенджеров сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г.о. Химки выявили видеозапись, на которой подросток управляет иномаркой на дороге общего пользования. При этом он не пристегнут ремнем безопасности, да еще и пользуется мобильным телефоном. На заднем сиденье автомобиля сидит мужчина и держит малолетнего ребенка на руках.

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Полицейским удалось быстро установить личность водителя. Им оказался 16-летний ученик одной из школ Химок. За руль его пустила родственница, владелица иномарки. Отец подростка во время поездки находился в салоне автомобиля, и, судя по всему, поощрял поездку.

Инспектор во время беседы со взрослыми сказал следующее: «Вы передали управление подростку 16 лет, у которого нет водительского удостоверения, он не вписан в страховку, а на заднем сиденье находится маленький ребенок. Вы представляете, какую беду вы можете принести в любую семью, в том числе вашу?».

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В отношении несовершеннолетнего сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.6, 12.7, 12.23, 12.36.1 и 12.37 КоАП РФ. Кроме того, собственница автомобиля привлечена к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ. На нее наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Источник: Московская область 24/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:Скриншот с видео
Количество просмотров 329
05.06.2025 
Фото:Скриншот с видео
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