В России появилась возможность купить неприхотливый семейный японский компактвэн

В РФ начались продажи компактвэнов Mitsubishi Xpander по цене от 2,26 млн рублей

В России запустили поставки семиместных японских компактвэнов Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, которые популярны в странах Юго-Восточной Азии.

За новую модель индонезийской сборки, доступную как в наличии, так и под заказ, продавцы на классифайдах требуют от 2,26 млн рублей.

В это время цены на семиместные автомобили китайского производства, официально представленные в РФ, обычно выше. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 170 000 рублей в прошлогодних комплектациях, а на Geely Okavango цены начинаются с 3 692 990 рублей. На Jetour X90 Plus цены стартуют от 3 969 900 рублей.

Mitsubishi Xpander

Самая низкая цена на новые Mitsubishi Xpander была установлена одной из компаний из Омска, которая предлагает разнообразные комплектации с доставкой из ОАЭ. В базовой версии цена составляет 2 262 600 рублей. Также доступны Xpander в среднем и «топовом» исполнении Xpander Cross с внедорожным обвесом и увеличенным клиренсом.

Большинство предложений на классифайдах включают доступные в наличии автомобили. Так, в Краснодаре новый Xpander можно купить за минимальные 2 550 000 рублей, в Москве – от 2 600 000 рублей, в Нижнем Новгороде – за 2 650 000 рублей, а в Самаре и Рязани – от 2 850 000 и 2 900 000 рублей соответственно. Наиболее высокими ценами отличаются Сочи (3 550 000 рублей), Санкт-Петербург и подмосковные Химки (по 3 700 000 рублей).

Интерьер Mitsubishi Xpander

Комплектация этих компактвэнов, в основном, включает кондиционер, мультимедийную систему с крупным сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камеру заднего вида, парктроники, электростеклоподъемники, круиз-контроль, кожаный мультифункциональный руль, люк и светодиодную оптику.

Все модели Mitsubishi Xpander оснащаются одним и тем же силовым агрегатом: атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с., 4-ступенчатым автоматом и передним приводом.

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Источник: Автоновости дня