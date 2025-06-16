#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

В России появилась возможность купить неприхотливый семейный японский компактвэн

В РФ начались продажи компактвэнов Mitsubishi Xpander по цене от 2,26 млн рублей

В России запустили поставки семиместных японских компактвэнов Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, которые популярны в странах Юго-Восточной Азии.

Рекомендуем
Новый кроссовер из Китая или аналог нашей сборки, но с пробегом — (не) легкий выбор

За новую модель индонезийской сборки, доступную как в наличии, так и под заказ, продавцы на классифайдах требуют от 2,26 млн рублей.

В это время цены на семиместные автомобили китайского производства, официально представленные в РФ, обычно выше. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 170 000 рублей в прошлогодних комплектациях, а на Geely Okavango цены начинаются с 3 692 990 рублей. На Jetour X90 Plus цены стартуют от 3 969 900 рублей.

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Самая низкая цена на новые Mitsubishi Xpander была установлена одной из компаний из Омска, которая предлагает разнообразные комплектации с доставкой из ОАЭ. В базовой версии цена составляет 2 262 600 рублей. Также доступны Xpander в среднем и «топовом» исполнении Xpander Cross с внедорожным обвесом и увеличенным клиренсом.

Большинство предложений на классифайдах включают доступные в наличии автомобили. Так, в Краснодаре новый Xpander можно купить за минимальные 2 550 000 рублей, в Москве – от 2 600 000 рублей, в Нижнем Новгороде – за 2 650 000 рублей, а в Самаре и Рязани – от 2 850 000 и 2 900 000 рублей соответственно. Наиболее высокими ценами отличаются Сочи (3 550 000 рублей), Санкт-Петербург и подмосковные Химки (по 3 700 000 рублей).

Интерьер Mitsubishi Xpander
Интерьер Mitsubishi Xpander

Комплектация этих компактвэнов, в основном, включает кондиционер, мультимедийную систему с крупным сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камеру заднего вида, парктроники, электростеклоподъемники, круиз-контроль, кожаный мультифункциональный руль, люк и светодиодную оптику.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Все модели Mitsubishi Xpander оснащаются одним и тем же силовым агрегатом: атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с., 4-ступенчатым автоматом и передним приводом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 6968
16.06.2025 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0