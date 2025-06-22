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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Без полного привода, но с характером, цена до 2,5 млн рублей — раскрыты секреты Lada Azimut

Директор по продукции АВТОВАЗа Олег Груненков раскрыл детали новинки АВТОВАЗа — кроссовера Lada Azimut. А главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, станет ли SUV по-настоящему народным любимцем или останется нишевой моделью.

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Tenet: от крупноузловой сборки — к полному циклу

Уже этим летом кроссоверы Tenet начнут собирать в Калуге по полному циклу, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-2025. Автомобиль Tenet, который был представлен в феврале этого года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведен этим летом и будет производиться и дальше, рассказал он.

Правительство РФ рассматривает разные варианты новых мер поддержки в автопроме

Кабмин рассмотрит меры поддержки, чтобы помочь российскому автопрому, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он отметил, что сейчас рассматриваются различные варианты господдержки, которые могли бы, с одной стороны, поддержать автопроизводителей, а с другой стороны, мотивировать потребителей не хранить деньги на вкладах, а покупать авто.

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Наказание за автоподставу хотят ужесточить

В ГД РФ планируют сделать автоподставу отдельным видом преступления, внеся соответствующий законопроект, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Он отметил, что наказание за это преступление, которое предусмотрено сейчас, не работает, и необходимо сделать его более строгим.

В России появится новый автобренд

В России в 2026 году должен появиться новый китайский автобренд iCaur. В модельную линейку марки входят электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV).

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 716
22.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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