Lada Azimut — все подробности об интерьере!

Эксперт «За рулем» раскрыл особенности салона кроссовера Lada Azimut

На ПМЭФ-2025 эксперт «За рулем» успел ознакомиться с интерьером перспективного кроссовера Lada Azimut.

Предсерийная машина наделала в медиаполе немало шума – «За рулем» уже рассказывал о внешности Азимута, о планируемой гамме двигателей и коробок передач, о примерном составе различных комплектаций, в ряде из которых будут необычные функции.

Главный редактор Максим Кадаков познакомил читателей с багажником автомобиля, который станет серийным уже в следующем году, а тем временем эксперт Кирилл Милешкин внимательно изучил салон, который назвал «новым словом» для бренда Lada.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Под 10-дюймовым дисплеем медиасистемы расположился ряд физических клавиш и регуляторы микроклимата. Спасибо, что не всё на сенсорах! Руль двухспицевый, с крупными кнопками. Рядом с физическим селектором вариатора – шайба выбора режимов езды. При беглом знакомстве изъянов я не заметил: сидеть удобно, все органы управления на своих местах, обзор хороший.

На втором ряду, как мне показалось, даже немного просторнее, чем в Весте. Так и должно быть: у Азимута на 40 мм больше колесная база. В оснащение входят все положенные удобства: обогревы, два USB-порта (кстати, маленькие, формата USB-C), дефлекторы, потолочные плафоны, подлокотник с подстаканниками. Интерьер выставленного экземпляра отделан кожей шикарного терракотового цвета. Уверяют, что именно кожей – натуральной.

Цифровая приборная панель, в целом, перекликается с Вестой, но оформлена иначе. Мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем абсолютно новая, разработана совместно со Сбером. Навигация в ней – 2ГИС вместо Яндекса. Наш недавний тест показал, что работает она не хуже и не уступает ему по функционалу.

Обещают широкий набор онлайн-сервисов (например, оплату топлива) и управление через медиасистему разными функциями машины. В частности, микроклиматом и фоновой подсветкой. Как все это будет работать – оценим на серийной машине, а пока делать выводы рано.