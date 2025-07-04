Автодилеры рассказали, сколько сейчас нераспроданных авто пылится на складах

Автодилеры: на складах в России остается от 300 до 600 тысяч новых машин

Ситуация с запасами новых автомобилей в России остается напряженной: по данным автодилеров, на складах скопилось от 300 до 600 тысяч машин, и за полгода их количество сократилось незначительно. Впрочем, данные у компаний разнятся.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф», констатирует: несмотря на небольшое снижение запасов в последний месяц, 430 тысяч автомобилей на складах – это тревожный показатель. Сначала года есть небольшое движение, но глобально ситуация не изменится в ближайшее время, полагает он.

Андрей Терлюкевич, гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр», оценивает текущие запасы в 400–450 тысяч единиц – этого хватит на 4–5 месяцев продаж при текущем уровне в 100 тысяч машин в месяц. По его словам, летние продажи останутся как в июне, а осенне-зимний спрос будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и курса рубля. Если экономическая ситуация стабилизируется, рынок может выйти на 100–120 тысяч продаж ежемесячно к концу года.

Некоторые эксперты настроены более оптимистично. Ренат Тюктеев, заместитель гендиректора «Авилона», считает, что запасы не превышают 250–270 тысяч автомобилей, а с начала года они сократились на 15%.

Однако Андрей Ольховский, глава ГК «Автодом», придерживается пессимистичного прогноза: по его данным, на складах сейчас 550–600 тысяч машин, и значительного снижения этого объема ждать не стоит. Разгрузка возможна лишь за счет разницы между продажами и новыми поставками, но процесс будет медленным.

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Источник: ПРАЙМ