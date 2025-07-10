Скрытый пожиратель бензина в вашей машине

Эксперты: любой бокс на крыше машины повышает расход топлива

Кажется, что багажный бокс на крыше – идеальное решение для поездок: места больше, вещи не мешают в салоне. Но за удобство приходится платить, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Аэродинамика против экономии

Любой бокс, даже пустой, ухудшает обтекаемость машины. Исследования показывают: на трассе расход топлива может вырасти на 25%, а в городе – на 5-10%. Если обычно ваш автомобиль «ест» 8 литров на сотню, с боксом цифра легко перевалит за 10.

Форма имеет значение

Угловатые дешевые модели увеличивают расход сильнее, чем обтекаемые. Но даже самый аэродинамичный бокс не сделает машину экономичной – лишь немного смягчит удар по кошельку.

Безопасность против экономии

Конечно, бокс безопаснее, чем груда чемоданов в салоне. При аварии незакрепленная сумка весом 500 г на скорости 50 км/ч бьет с силой 22 кг – этого хватит, чтобы покалечить пассажира.

Как уменьшить расход?

Багажный бокс – вещь полезная, но прожорливая. Однако есть способы договориться с этим «попутчиком» и уменьшить его аппетит.

Первое правило – не держите бокс на крыше просто так. Сняли вещи после поездки, снимите и бокс. Чем меньше времени он проводит на машине, тем меньше бензина улетает в трубу.

Выбирайте обтекаемые модели – они сопротивляются воздуху скромнее своих угловатых собратьев. Да, стоят дороже, но разница в цене окупится экономией на заправках.

И главное – не превращайте бокс в склад на колесах. Чем больше нагрузите, тем тяжелее машине. А если еще и гнать по трассе под 130 км/ч – будьте готовы к особенно высокому счету на заправке.