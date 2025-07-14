Снижение цен и рост скидок: китайские бренды продолжают борьбу за покупателя
На прошлой неделе, с 7 по 13 июля, рынок новых автомобилей в России снова продемонстрировал разнообразие в ценовой политике, отмечает автоэксперт Олег Мосеев.
Так, модель Chery Tiggo 7L (2025 года) подешевела на 100 тысяч рублей в версиях Active FWD, Prime FWD и Ultra FWD. Однако скидки на эти комплектации были отменены, таким образом, конечная цена осталась на уровне от 2,88 млн рублей.
В то же время Omoda C5 New (2024 года) действительно подешевел: цены на версии Drive, Active и Supreme снизились на 150 тысяч рублей без отмены акций.
Компания Hongqi значительно увеличила скидки на модели 2024 года: HS3 теперь можно приобрести со скидкой от 300 до 400 тысяч рублей, а HS5 New – со скидкой от 210 до 380 тысяч рублей.
Марка Soueast также провела акции на свои кроссоверы: на модели S07 скидка достигла 150 тысяч рублей, а на S09 – 450 тысяч рублей.
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Источник: Telegram-канал автоэксперта Олега Мосеева