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В июне Южная Корея почти в два раза нарастила экспорт автомобилей в Россию

Импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в 1,4 раза за полгода

В июне этого года Россия увеличила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи почти в два раза по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, а общие закупки за первое полугодие выросли на 1,4 раза, согласно данным корейской государственной статистики.

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Сумма поставок легковых автомобилей из Южной Кореи составила 84,7 млн долларов за июнь, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Однако в месячном выражении корейский экспорт автомобилей в Россию снижается уже второй месяц подряд, по итогам июня снижение было на 1,3%.

Наибольшие объемы поставок в июне пришлись на автомобили с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 литров (63,8 млн долларов) и дизельные автомобили (15,7 млн долларов), а также машины с бензиновыми двигателями объемом до 1,5 литров (5,1 млн долларов).

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По уровню импорта корейских автомобилей США лидеры с показателем 2,7 млрд долларов. Следующими в пятерке стран стали Канада (518,8 млн долларов), Великобритания (268,3 млн), Австралия (229,9 млн) и Киргизия (227,5 млн). Россия поднялась с 15-го на 12-е место по закупкам.

Всего в первом полугодии Россия импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму 417 млн долларов, что также на 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам, суммарные поставки за весь 2024 год составили 588,8 млн долларов.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
16.07.2025 
Фото:Unsplash
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