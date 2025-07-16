VK запускает проект о дрифте с Big Russian Boss к GARAGE FEST Игора Драйв 2025

В преддверии GARAGE FEST, который пройдет 26 и 27 июля, в VK Видео выйдет спецпроект «Медиа Дрифт». Это серия эпизодов, где Big Russian Boss готовится к профессиональному дрифт-заезду. Шоу появится эксклюзивно в VK Видео в июле и августе. Посмотреть прямую трансляцию с GARAGE FEST Игора Драйв 2025, в том числе заезд с блогером, можно в сообществе VK Спорт.

VK запустила проект, в котором Big Russian Boss готовится стать профессиональным пилотом Российской Дрифт Серии. За два месяца рэпер пройдет путь от теории до реального заезда. Участвовать Big Russian Boss будет на брендированной машине и в костюме, оформление и разработку которых взяла на себя VK.

Big Russian Boss

«Я привык побеждать словами – на батлах и в клипах. Но дрифт – это про точность, а не про разговоры. Здесь нужно действовать, а не шутить. Это, пожалуй, самый жесткий вызов, который я принимал», – сказал Big Russian Boss.

Следить за подготовкой артиста можно в шоу «Медиа Дрифт» – первый из четырех эпизодов появился 15 июля в VK Видео в сообществе VK Спорт. Там же пройдет трансляция заезда, в котором Big Russian Boss дебютирует как профессиональный гонщик. Соревнование состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025 26-27 июля.

VK покажет не только гонку блогера, но и проведет трансляцию главных событий фестиваля. Ведущие Николай Свистун, Гурам Амарян, Blondinka Drive и Сергей Мезенцев подключатся из мобильной фуры-студии с территории фестиваля. Зрители смогут в режиме реального времени следить за соревнованиями, бэкстейджем и участвовать в интерактивах.

Для гостей GARAGE FEST Игора Драйв 2025, который пройдет на автодроме «Игора Драйв», будет работать фотозона VK. На ней установят машину из фильма «Назад в будущее».

Проект «Медиа Дрифт» создан VK в партнёрстве с автодромом «Игора Драйв» и Российской Дрифт Серией.