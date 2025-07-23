За затопление автомобиля в дождь можно получить компенсацию: как это сделать

Юрист Воропаев рассказал, как получить компенсацию за затопление авто в дождь

Каждый год в России проливные дожди и наводнения наносят ущерб сотням автомобилей, и получить компенсацию в таких случаях бывает нелегко.

Автоюрист Лев Воропаев порекомендовал пострадавшим обратиться к тем, кто отвечает за состояние двора, включая официальные власти.

Прежде всего, важно зафиксировать происшествие. Это можно сделать, используя акт осмотра от управляющей компании или вызвав участкового, который составит такой акт.

По словам Воропаева, ключевым моментом является документальная фиксация состояния инфраструктуры: следует сделать фото или видео ливневок, канализации и гидротехнических сооружений. Это необходимо, чтобы эксперты могли оценить, соответствовали ли эти элементы требованиям. Если они были в нормальном состоянии и прочищены во время дождя, то компенсацию с управляющей компании или владельца парковки получить не удастся.

Если управляющая компания отказывается добровольно компенсировать ущерб, можно обратиться в суд. Суд назначит экспертизу, стоимость которой может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей. На основе ее результатов будет принято решение.

Суд может признать владельца парковки ответственным лишь в случае, если будет установлено, что безопасность не была должным образом обеспечена. Однако часто суды отказывают в компенсации, ссылаясь на непреодолимую силу, например на сильные дожди.

Если автомобиль пострадал во время движения по затопленной дороге, то получить помощь будет трудно, отметил юрист. Водитель, видя глубину лужи, осознает риск гидроудара, следовательно, он принимает решение продолжить движение.

«С высокой долей вероятности возмещение ущерба будет отклонено», – заключил Воропаев.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

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Источник: 360.ru