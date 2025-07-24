Автозапуск и открытие багажника голосом: Лады «прокачают»

АВТОВАЗ: на моделях Lada может появиться система автозапуска

На автомобилях Lada может быть внедрена система удаленного запуска, рассказал директор проекта по цифровым сервисам АВТОВАЗа Артем Бахрах.

«Мы очень рассчитываем получить такую систему в следующем году. Улучшения будут внедряться поэтапно, и хотелось бы, чтобы они коснулись всех моделей», – добавил Бахрах.

Удаленный запуск двигателя планируется интегрировать в приложение Lada Connect, которое было представлено параллельно с новой моделью Lada Iskra. В настоящее время система автозапуска находится на высоком уровне готовности, идет доработка технологий.

Кроме того, АВТОВАЗ работает над расширением функций голосового управления, чтобы, например, можно было открывать багажник или включать свет с помощью голоса.

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Источник: Autonews