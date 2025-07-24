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ГАЗ 13 Чайка
24 июля
Редкая Чайка почти без пробега с автоматом появилась в продаже
В Москве продают ГАЗ-13 Чайка 1986 года за 8...

Редкая Чайка почти без пробега с автоматом появилась в продаже

В Москве продают ГАЗ-13 Чайка 1986 года за 8 200 000 рублей

В Москве легендарную Чайку ГAЗ-13 выставили на продажу.

ГАЗ 13 Чайка
ГАЗ 13 Чайка

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Продавец утверждает, что авто 1986 года выпуска, и, возможно, это самый последний автомобиль, собранный на постсоветском пространстве.

Также уточняется, что с завода был установлен велюровый салон и двигатель 2424. Пройдена экспертиза. Автомат, привод задний.

Пробег составляет 2500 км. Стоит автомобиль 8 200 000 рублей.

ГАЗ 13 Чайка
ГАЗ 13 Чайка

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
ГАЗ 13 Чайка
ГАЗ 13 Чайка
ГАЗ 13 Чайка
ГАЗ 13 Чайка
ГАЗ 13 Чайка
ГАЗ 13 Чайка

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

Источник: «Авито Авто»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 22
24.07.2025 
Фото:Авито
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