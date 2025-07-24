Редкая Чайка почти без пробега с автоматом появилась в продаже

В Москве продают ГАЗ-13 Чайка 1986 года за 8 200 000 рублей

В Москве легендарную Чайку ГAЗ-13 выставили на продажу.

ГАЗ 13 Чайка

Продавец утверждает, что авто 1986 года выпуска, и, возможно, это самый последний автомобиль, собранный на постсоветском пространстве.

Также уточняется, что с завода был установлен велюровый салон и двигатель 2424. Пройдена экспертиза. Автомат, привод задний.

Пробег составляет 2500 км. Стоит автомобиль 8 200 000 рублей.

ГАЗ 13 Чайка

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Авито Авто»