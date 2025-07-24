Редкая Чайка почти без пробега с автоматом появилась в продаже
В Москве продают ГАЗ-13 Чайка 1986 года за 8 200 000 рублей
В Москве легендарную Чайку ГAЗ-13 выставили на продажу.
ГАЗ 13 Чайка
Продавец утверждает, что авто 1986 года выпуска, и, возможно, это самый последний автомобиль, собранный на постсоветском пространстве.
Также уточняется, что с завода был установлен велюровый салон и двигатель 2424. Пройдена экспертиза. Автомат, привод задний.
Пробег составляет 2500 км. Стоит автомобиль 8 200 000 рублей.
ГАЗ 13 Чайка
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Источник: «Авито Авто»
Фото:Авито
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24.07.2025
Фото:Авито
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