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1,6 л, 135 л.с., больше Весты: в РФ появился свежий «японец» по цене Lada

В РФ продают седан Nissan Sylphy Classic 2025 г. в. за 1,6 млн рублей

Владивостокский дилер предлагает седан Nissan Sylphy Classic, который был выпущен в 2025 году в Китае, по цене 1,6 миллиона рублей.

Nissan Sylphy Classic
Nissan Sylphy Classic

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Габариты автомобиля составляют 4631×1760×1503 мм, а длина колесной базы равна 2700 мм, что делает его больше и просторнее, чем Lada Vesta.

Под капотом Nissan Sylphy Classic расположен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 135 л.с., работающий в паре с вариатором.

Однако комплектация автомобиля оставляет желать лучшего: в нем нет магнитолы и системы подогрева сидений.

Интерьер Nissan Sylphy Classic
Интерьер Nissan Sylphy Classic
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Указанная цена не включает утильсбор, который составит дополнительно 100 тысяч рублей при оформлении сделки на физических лиц.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 22
25.07.2025 
Фото:Nissan
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