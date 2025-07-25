1,6 л, 135 л.с., больше Весты: в РФ появился свежий «японец» по цене Lada

В РФ продают седан Nissan Sylphy Classic 2025 г. в. за 1,6 млн рублей

Владивостокский дилер предлагает седан Nissan Sylphy Classic, который был выпущен в 2025 году в Китае, по цене 1,6 миллиона рублей.

Nissan Sylphy Classic

Габариты автомобиля составляют 4631×1760×1503 мм, а длина колесной базы равна 2700 мм, что делает его больше и просторнее, чем Lada Vesta.

Под капотом Nissan Sylphy Classic расположен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 135 л.с., работающий в паре с вариатором.

Однако комплектация автомобиля оставляет желать лучшего: в нем нет магнитолы и системы подогрева сидений.

Интерьер Nissan Sylphy Classic

Указанная цена не включает утильсбор, который составит дополнительно 100 тысяч рублей при оформлении сделки на физических лиц.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: «Российская газета»