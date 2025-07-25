#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Sollers ST9
25 июля
Добротный отечественный внедорожник с японскими корнями скоро увидит свет
Линия сборки Sollers ST9 на заводе УАЗ готова к...
За январь-июнь 2025 года в Россию ввезли 181,6 тыс. б/у машин
25 июля
За январь-июнь 2025 года в Россию ввезли 181,6 тыс. б/у машин
В первой половине 2025 года в РФ импортировали...
Интерьер Tank 500
25 июля
Модельный ряд этого внедорожника в России пополнится самой мощной версией
Tank 500 в комплектации Hi-Charge мощностью 394...

После падения рынка коммерческого транспорта Горьковский завод меняет режим работы

Автозавод ГАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

С августа 2025 года Горьковский автомобильный завод перейдет на четырехдневный рабочий график в связи с падением рынка коммерческого транспорта, сообщает пресс-служба компании.

Рекомендуем
Если банк отказал: 7 реальных способов купить автомобиль

Из-за высокой ключевой ставки и отсутствия доступных финансовых решений для приобретения автомобилей, падение продаж среднетоннажных грузовиков, легких коммерческих автомобилей и автобусов в первом полугодии составило почти 40%, 30% и 60% соответственно.

Введение сокращенной рабочей недели позволит заводу сохранить рабочие места и адаптировать производственную программу под текущие рыночные условия, что обеспечит равномерную загрузку производства.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

С начала 2025 года на предприятии уже проводится оптимизация расходов по различным направлениям, и все социальные льготы для сотрудников сохранятся в полном объеме. Рабочие были заранее информированы о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

С сентября режим работы будет пересматриваться каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке, и в случае улучшения заводу будет возвращен стандартный график.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Интерфакс»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
25.07.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0