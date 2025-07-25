После падения рынка коммерческого транспорта Горьковский завод меняет режим работы

Автозавод ГАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

С августа 2025 года Горьковский автомобильный завод перейдет на четырехдневный рабочий график в связи с падением рынка коммерческого транспорта, сообщает пресс-служба компании.

Из-за высокой ключевой ставки и отсутствия доступных финансовых решений для приобретения автомобилей, падение продаж среднетоннажных грузовиков, легких коммерческих автомобилей и автобусов в первом полугодии составило почти 40%, 30% и 60% соответственно.

Введение сокращенной рабочей недели позволит заводу сохранить рабочие места и адаптировать производственную программу под текущие рыночные условия, что обеспечит равномерную загрузку производства.

С начала 2025 года на предприятии уже проводится оптимизация расходов по различным направлениям, и все социальные льготы для сотрудников сохранятся в полном объеме. Рабочие были заранее информированы о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю.

С сентября режим работы будет пересматриваться каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке, и в случае улучшения заводу будет возвращен стандартный график.

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Источник: «Интерфакс»