Еще один российский автогигант изменил график работы вслед за АВТОВАЗом и ГАЗом

КАМАЗ сократил рабочую неделю на фоне низких продаж

КАМАЗ сообщил о введении сокращенной рабочей недели с 1 августа, что вызвано отсутствием перспектив роста на рынке и избытком техники от импортеров. Об этом автогигант сообщил через свой Telegram-канал 25 июля. Данная мера затронет подразделения с недостаточной загрузкой.

Компания рассказала, что сейчас ведет переговоры с традиционными и новыми клиентами по дополнительным закупкам техники, чтобы полностью загрузить производство до восстановления рыночной ситуации. Социальные гарантии для работников будут соблюдены согласно коллективному договору и законодательству.

В первом полугодии КАМАЗу удалось обеспечить стабильный поток заказов, однако рынок грузовиков весом свыше 14 тонн сократился почти на 60%. При этом продажи КАМАЗа снизились менее чем на 30%, а его доля на рынке возросла до 40%.

Кризис на рынке связан с недальновидностью импортеров, которые в прошлом году ввезли больше автомобилей, чем требуется. На складах этих компаний скопилось свыше 30 тыс. нераспроданных грузовиков, которые не удается продать даже по сниженным ценам.

Кроме того, денежно-кредитная политика Центрального банка затруднила предприятиям возможность приобретения новой техники через кредиты и лизинг, что вынуждает их возвращать арендованную технику. По оценкам КАМАЗа, у лизинговых компаний накопилось более 10 тыс. единиц техники, которые продаются значительно ниже рыночной стоимости, хоть и находятся в хорошем состоянии.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: пресс-служба компании КАМАЗ