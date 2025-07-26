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Kia зарегистрировала в России новый сервис на фоне слухов о возвращении

Kia зарегистрировала в России сервис Kia Flex для подписки на автомобили

Южнокорейская автомобильная компания Kia официально зарегистрировала в России товарный знак Kia Flex, который будет использоваться для предоставления услуг по аренде автомобилей и подписке на них.

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«Kia зарегистрировала в России сервис по аренде машин по подписке на фоне слухов о возвращении компании в Россию. По информации Shot, южнокорейский бренд завершил процедуру регистрации товарного знака Kia Flex», сообщают авторы публикации.

После прекращения своей деятельности в России в 2022 году фирменный арендный сервис был также приостановлен.

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Тем не менее, некоторые дилеры продолжали предоставлять автомобили по подписке. Весной 2025 года южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что Hyundai, в состав которого входит марка Kia, предполагает, что Kia сможет вновь выйти на российский рынок в 2025 году. Однако позже представители Hyundai отметили, что эти планы были неверно истолкованы представителями СМИ.

Источник: SHOT

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
26.07.2025 
Фото:Unsplash
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