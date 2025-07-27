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Фальсификат из КНР вытесняет российские оригиналы с рынка автозапчастей

Китайцы массово продают поддельные автозапчасти через маркетплейсы

На российском рынке автозапчастей наблюдается рост китайского контрафакта. По данным «Известий» и отечественных производителей, онлайн-продавцы из Китая активно копируют российские бренды, что приводит к ухудшению ситуации для легальных поставщиков.

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Объём подделок, представленных на маркетплейсах, увеличился на более чем 20% только в первом квартале текущего года. Продавцы контрафакта зачастую используют фотографии и описания, скачанные с сайтов официальных российских брендов, создавая полные дубликаты карточек товаров.

Кроме того, нередко подделки занимают более высокие позиции в поиске, чем оригинальная продукция. Мошенники активно продают автомобильные щетки стеклоочистителей, фильтры, тормозные диски и колодки, технические жидкости и различные расходники.

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Попытки маркетплейсов справиться с распространением контрафакта, включая системы проверки и пометки «оригинал», пока не приносят результатов, система верификации не справляется с потоком подделок.

Активно защищает свои права компания АВТОВАЗ, которая за полгода подала 17 заявлений о нарушении интеллектуальной собственности, благодаря чему удалось изъять около 5 тысяч поддельных запчастей на сумму 12 миллионов рублей.

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Эксперты советуют потребителям быть осторожными с магазинами, которые предлагают в продаже не только автозапчасти, но и другие товары, такие как одежда и игры. Ученые подчеркивают, что для эффективной борьбы с фальсификацией необходимы более серьезные действия как от маркетплейсов, так и от государственных органов.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
27.07.2025 
Фото:Depositphotos
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