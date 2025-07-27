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Новый Volvo XC70 показали публике и раскрыли технические подробности

Volvo представила официальные фото нового кроссовера XC70

Компания Volvo опубликовала снимки кроссовера XC70 в песочном оттенке. Начало предпродаж запланировано на август, а у дилеров автомобиль появится в сентябре.

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Хотя качественных фотографий интерьера пока нет, имеются некоторые технические характеристики.

На представленных изображениях показан автомобиль с подключаемой гибридной силовой установкой, основанной на 1,5-литровом турбомоторе мощностью 163 л.с. Мощность электромотора пока остается неизвестной. В электрическом режиме кроссовер сможет проехать до 200 км.

Volvo XC70
Volvo XC70
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ТЕСТ МАСЕЛ

Volvo XC70 построен на платформе SMA, которую разработали совместно с Geely.

Размеры автомобиля составляют 4815x1890x1650 мм, колесная база достигает 2895 мм. Автомобиль будет доступен с колесными дисками диаметром 19 или 20 дюймов.

Volvo XC70
Volvo XC70
Volvo XC70
Volvo XC70

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 2
27.07.2025 
Фото:Autohome
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Отзывы о Volvo XC70 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volvo XC70  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Замена масла в агрегатах вольво
+1