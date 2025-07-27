Новый Volvo XC70 показали публике и раскрыли технические подробности

Volvo представила официальные фото нового кроссовера XC70

Компания Volvo опубликовала снимки кроссовера XC70 в песочном оттенке. Начало предпродаж запланировано на август, а у дилеров автомобиль появится в сентябре.

Хотя качественных фотографий интерьера пока нет, имеются некоторые технические характеристики.

На представленных изображениях показан автомобиль с подключаемой гибридной силовой установкой, основанной на 1,5-литровом турбомоторе мощностью 163 л.с. Мощность электромотора пока остается неизвестной. В электрическом режиме кроссовер сможет проехать до 200 км.

Volvo XC70

Volvo XC70 построен на платформе SMA, которую разработали совместно с Geely.

Размеры автомобиля составляют 4815x1890x1650 мм, колесная база достигает 2895 мм. Автомобиль будет доступен с колесными дисками диаметром 19 или 20 дюймов.

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Источник: Autohome