В этой стране популярный «китаец» стоит втрое дороже, чем в России

В Сингапуре начались продажи кроссовера Avatr 11 EREV по цене 17,3 млн рублей

В Сингапуре официально начались продажи гибридного кроссовера Avatr 11 EREV. Его стартовая цена составляет 278 999 сингапурских долларов (примерно 17,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Для сравнения, в Китае аналогичная модель оценивается в 289 900 юаней (около 3,2 миллиона рублей), что делает ее почти в пять раз дешевле. Об этом сообщается в CarNewsChina.

В России новые и с минимальным пробегом гибридные кроссоверы Avatr 11 предлагаются за 4,9-5,8 миллиона рублей. Автомобили доступны для заказа по предварительной записи.

Согласно актуальной государственной политике Сингапура, для приобретения автомобиля необходимо получить сертификат COE (Certificate of Entitlement), который дает право на владение и использование транспортного средства в течение 10 лет. Этот сертификат покупается на аукционе, а его рыночная стоимость для легковых автомобилей может превышать 100 000 сингапурских долларов (более 6,2 миллиона рублей). Также при регистрации нового автомобиля взимается дополнительный регистрационный сбор.

Avatr 11

Avatr 11 – это среднеразмерный кроссовер с размерами кузова 4895 мм в длину, 1970 мм в ширину, 1601 мм в высоту и колесной базой 2975 мм. Масса гибридной модели составляет 2240 кг.

Гибридная версия кроссовера оснащена электродвигателем мощностью 231 кВт (310 л. с.) и крутящим моментом 367 Н·м. В бензиновом агрегате используется турбированный 1,5-литровый двигатель в качестве генератора. Автомобиль оснащен аккумулятором на 39,05 кВт·ч, что позволяет преодолевать до 225 км на электрической тяге, а суммарный запас хода достигает 1065 км по циклу CLTC.

Интерьер Avatr 11

Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, а максимальная скорость во всех версиях ограничена на отметке 200 км/ч. Кроссовер также оборудован системой помощи водителю Huawei ADS 3.0, которая поддерживает функции автопилота на автомагистралях, автоматического управления в городских условиях, помощи при парковке и дистанционной парковки.

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Источник: «Автоновости дня»