#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mazda CX-5
31 июля
Выбор, который может разочаровать: основные проблемы Mazda CX-5
Эксперт Житнухин: запчасти на Mazda CX-5 I...
Крупные игроки автомобильной индустрии поделятся опытом на грандиозной выставке
31 июля
Крупные игроки автомобильной индустрии поделятся опытом на грандиозной выставке
Выставка ИнтерАвтоМеханика пройдет в Крокус...
Авторынок и цены: когда брать машину выгоднее всего?
31 июля
Авторынок и цены: когда брать машину выгоднее всего?
«За рулем»: новые авто надо покупать сейчас, а...

Как продлить жизнь шинам: секреты аккуратного вождения

Эксперты назвали топ-5 правил аккуратного вождения для сохранения покрышек

Хотите, чтобы шины служили дольше и сохраняли хорошее состояние? Опытные водители знают – все зависит от стиля езды.

Рекомендуем
Тайная власть магнитов: как они управляют вашей машиной

Аккуратное вождение не только делает поездки безопаснее, но и значительно уменьшает износ резины, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Главное правило – избегать резких маневров. Быстрые разгоны и экстренные торможения создают повышенную нагрузку на покрышки, сокращая их ресурс. Плавное ускорение и постепенная остановка помогают сохранить протектор.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

На поворотах лучше снижать скорость. Чем выше скорость в вираже, тем сильнее нагрузка на боковины шин, что приводит к их преждевременному истиранию.Дорога с выбоинами и ямами – враг долговечности резины. Старайтесь объезжать неровности, а если это невозможно – проезжайте их на минимальной скорости.

Регулярные удары о препятствия могут повредить не только покрышки, но и диски.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Бордюры – еще одна угроза для шин. Даже легкий наезд может привести к порезам или деформации, особенно если это происходит часто. Паркуйтесь аккуратно, избегая контакта колес с высокими препятствиями.

И, конечно, экстремальное вождение, такое как дрифт, губительно для резины. Постоянное скольжение и пробуксовка «сжигают» покрышки, сокращая их срок службы в разы.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
31.07.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1