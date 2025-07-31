Как продлить жизнь шинам: секреты аккуратного вождения

Эксперты назвали топ-5 правил аккуратного вождения для сохранения покрышек

Хотите, чтобы шины служили дольше и сохраняли хорошее состояние? Опытные водители знают – все зависит от стиля езды.

Аккуратное вождение не только делает поездки безопаснее, но и значительно уменьшает износ резины, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Главное правило – избегать резких маневров. Быстрые разгоны и экстренные торможения создают повышенную нагрузку на покрышки, сокращая их ресурс. Плавное ускорение и постепенная остановка помогают сохранить протектор.

На поворотах лучше снижать скорость. Чем выше скорость в вираже, тем сильнее нагрузка на боковины шин, что приводит к их преждевременному истиранию.Дорога с выбоинами и ямами – враг долговечности резины. Старайтесь объезжать неровности, а если это невозможно – проезжайте их на минимальной скорости.

Регулярные удары о препятствия могут повредить не только покрышки, но и диски.

Бордюры – еще одна угроза для шин. Даже легкий наезд может привести к порезам или деформации, особенно если это происходит часто. Паркуйтесь аккуратно, избегая контакта колес с высокими препятствиями.

И, конечно, экстремальное вождение, такое как дрифт, губительно для резины. Постоянное скольжение и пробуксовка «сжигают» покрышки, сокращая их срок службы в разы.