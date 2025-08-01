Движение по Садовому кольцу ограничат
Москва ограничит движение по Садовому кольцу 2 и 3 августа из-за велофестиваля
2 и 3 августа в столице будет частично перекрыто движение по Садовому кольцу и прилегающим улицам в связи с проведением Московского ночного велофестиваля.
Соответствующая информация опубликована на портале мэра и Правительства Москвы.
Ограничения парковки и движения
С 00:01 31 июля до завершения мероприятия запрещена парковка:
- на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской);
- на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской).
- С 00:01 1 августа до 17:00 2 августа на этих участках закроют по одной полосе в каждом направлении.
- С 17:00 2 августа до окончания велофестиваля проезд по указанным улицам будет полностью запрещен.
Полное перекрытие дорог
С 20:30 2 августа до 01:00 3 августа закроют:
- Садовое кольцо;
- участок Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Садового кольца).
Также в этот период будет ограничен подъезд к некоторым объектам:
- Парку Горького (со стороны ул. Крымский Вал);
- ТРЦ «Атриум» и Курскому вокзалу;
- Театру сатиры (со стороны Большой Садовой);
- ТДК «Смоленский пассаж» (со стороны Смоленской площади);
- ТРЦ «Павелецкая плаза».
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.
Источник: РИА Новости
Фото:Wikimedia
01.08.2025
Фото:Wikimedia
