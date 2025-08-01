#
Движение по Садовому кольцу ограничат

Москва ограничит движение по Садовому кольцу 2 и 3 августа из-за велофестиваля

2 и 3 августа в столице будет частично перекрыто движение по Садовому кольцу и прилегающим улицам в связи с проведением Московского ночного велофестиваля.

Соответствующая информация опубликована на портале мэра и Правительства Москвы.

Ограничения парковки и движения

С 00:01 31 июля до завершения мероприятия запрещена парковка:

  • на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской);
  • на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской).
  • С 00:01 1 августа до 17:00 2 августа на этих участках закроют по одной полосе в каждом направлении.
  • С 17:00 2 августа до окончания велофестиваля проезд по указанным улицам будет полностью запрещен.

Полное перекрытие дорог

С 20:30 2 августа до 01:00 3 августа закроют:

  • Садовое кольцо;
  • участок Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Садового кольца).

Также в этот период будет ограничен подъезд к некоторым объектам:

  • Парку Горького (со стороны ул. Крымский Вал);
  • ТРЦ «Атриум» и Курскому вокзалу;
  • Театру сатиры (со стороны Большой Садовой);
  • ТДК «Смоленский пассаж» (со стороны Смоленской площади);
  • ТРЦ «Павелецкая плаза».

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Источник: РИА Новости

01.08.2025 
