Движение по Садовому кольцу ограничат

Москва ограничит движение по Садовому кольцу 2 и 3 августа из-за велофестиваля

2 и 3 августа в столице будет частично перекрыто движение по Садовому кольцу и прилегающим улицам в связи с проведением Московского ночного велофестиваля.

Соответствующая информация опубликована на портале мэра и Правительства Москвы.

Ограничения парковки и движения

С 00:01 31 июля до завершения мероприятия запрещена парковка:

на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской);

на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской).

С 00:01 1 августа до 17:00 2 августа на этих участках закроют по одной полосе в каждом направлении.

С 17:00 2 августа до окончания велофестиваля проезд по указанным улицам будет полностью запрещен.

Полное перекрытие дорог

С 20:30 2 августа до 01:00 3 августа закроют:

Садовое кольцо;

участок Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Садового кольца).

Также в этот период будет ограничен подъезд к некоторым объектам:

Парку Горького (со стороны ул. Крымский Вал);

ТРЦ «Атриум» и Курскому вокзалу;

Театру сатиры (со стороны Большой Садовой);

ТДК «Смоленский пассаж» (со стороны Смоленской площади);

ТРЦ «Павелецкая плаза».

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: РИА Новости