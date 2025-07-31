Как себя вести с недоброжелательным инспектором ГАИ? Вот главное правило

Лев Воропаев: при общении с агрессивным инспектором ГАИ нужно вести видеозапись

В случае агрессивного поведения инспектора ГАИ водителю рекомендуется сохранять спокойствие и включить запись на камеру телефона. Об этом рассказал юрист Лев Воропаев.

Он отметил, что, если такая запись вызывает еще большую агрессию со стороны сотрудника, стоит предложить ему отправиться в патрульный автомобиль для проведения всех необходимых процедур.

По его словам, в полицейской машине ведется постоянная запись на видеорегистратор, и инспектор не может на нее повлиять. При отказе инспектора пройти в патрульный автомобиль водителю следует продолжать запись, поскольку это может стать доказательством неправомерных действий со стороны гаишника.

Воропаев добавил, что согласно внутреннему приказу МВД, агрессивные инспекторы могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Газета.Ru