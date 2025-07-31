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Как себя вести с недоброжелательным инспектором ГАИ? Вот главное правило

Лев Воропаев: при общении с агрессивным инспектором ГАИ нужно вести видеозапись

В случае агрессивного поведения инспектора ГАИ водителю рекомендуется сохранять спокойствие и включить запись на камеру телефона. Об этом рассказал юрист Лев Воропаев.

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Он отметил, что, если такая запись вызывает еще большую агрессию со стороны сотрудника, стоит предложить ему отправиться в патрульный автомобиль для проведения всех необходимых процедур.

По его словам, в полицейской машине ведется постоянная запись на видеорегистратор, и инспектор не может на нее повлиять. При отказе инспектора пройти в патрульный автомобиль водителю следует продолжать запись, поскольку это может стать доказательством неправомерных действий со стороны гаишника.

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Воропаев добавил, что согласно внутреннему приказу МВД, агрессивные инспекторы могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 5
31.07.2025 
Фото:АГН Москва
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