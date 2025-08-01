Запрет на ввоз грузовиков из Китая в Россию: подробности от Росстандарта

Росстандарт: с китайских грузовиков в РФ впоследствии могут снять запрет

Росстандарт сообщил, что грузовики китайских марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak представляют опасность для жизни и здоровья россиян.

В ведомстве объяснили, что ограничения касаются ввезенных в Россию автомобилей данных марок, у которых нет электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС), а также тех, которые уже имеют ЭПТС, но еще не зарегистрированы в Госавтоинспекции.

Однако владельцы уже используемых грузовиков этих марок не пострадают от запрета. Импорт и оформление ЭПТС для новых грузовиков приостановлено, в том числе продажа и регистрация распространенных моделей.

Росстандарт также добавил, что после устранения выявленных нарушений и согласования программ отзывов будет возможно рассмотреть снятие запрета на реализацию грузовиков, которые еще не были проданы.

Ранее популярные грузовики Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak в России признали опасными для жизни водителей и пассажиров из-за серьезных нарушений безопасности. Росстандарт отозвал ОТТС для целого ряда моделей данных марок.

Источник: «Газета.Ru»