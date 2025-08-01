Как одна простая привычка спасет ваш аккумулятор от летней жары
Многие водители знают, как холод влияет на аккумулятор, но летняя жара для них тоже опасна, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.
Когда столбик термометра поднимается выше +30°С, в аккумуляторе начинаются необратимые процессы: электролит теряет плотность, а внутренние пластины быстрее изнашиваются.
Особенно рискуют автомобили, которые подолгу стоят на солнцепеке или используются нерегулярно – их аккумуляторы могут разрядиться в самый неожиданный момент.
Простой способ защитить батарею – выработать привычку отключать минусовую клемму, особенно, если машина будет долго простаивать. Это элементарное действие предотвращает паразитные утечки тока и значительно продлевает жизнь аккумулятору.
Для тех, кто хочет упростить процесс, есть удобное решение – деактиватор массы. Это недорогое устройство позволяет обесточить бортовую сеть одним поворотом ручки, без инструментов и лишних хлопот.
Но и это не все. Чтобы аккумулятор служил дольше, стоит следить за чистотой клемм – окислы и грязь ускоряют разрядку. Не забывайте выключать все электроприборы, даже если покидаете машину ненадолго. И конечно, периодически проверяйте уровень заряда, а для обслуживаемых аккумуляторов – плотность электролита. Эти несложные меры помогут избежать неприятных сюрпризов в самый жаркий период года.
