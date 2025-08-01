#
26 августа
«Автостат»: в России идет изменение доли...
26 августа
Лавровый лист освежит салон машины, успокоит...
26 августа
Эксперт Житнухин назвал три кроссовера с самыми...

Представлена очень мощная и экономичная версия популярного в РФ кроссовера

В Малайзии началось производство гибридного кроссовера Chery Tiggo Cross

На заводе Inokom в Малайзии стартовало серийное производство гибридного кроссовера Chery Tiggo 4, который в этой стране получил название Tiggo Cross. Производство модели осуществляется параллельно с бензиновой версией.

Начальная цена гибридной версии составляет 99 800 ринггитов (примерно 1,92 млн рублей). В Малайзии на автомобиль предоставляется гарантия на 7 лет или 150 тысяч километров пробега, в то время как на электрическую подсистему (включающую батарею, электромотор и блок управления) действует гарантия на 8 лет или 160 тысяч километров.

Дизайн Tiggo Cross идентичен актуальной версии Tiggo 4, которая доступна в России. Размеры автомобиля составляют 4318х1830х1670 мм, колесная база – 2610 мм. Передняя подвеска имеет независимую конструкцию – McPherson, а задняя – торсионную балку.

Chery Tiggo Cross
Гибридная система является самозарядной и базируется на атмосферном бензиновом двигателе объемом 1,5 литра (96 л.с.). Также используется трансмиссия DHT150 и электромотор мощностью 204 л.с. Емкость тяговой батареи составляет 1,8 кВт·ч.

Силовая установка Tiggo Cross предлагает пять режимов движения: Tandem (двигатель внутреннего сгорания работает как генератор, а колеса приводятся в движение электромотором), EV (только электромотор), Parallel (работает оба мотора), Direct Engine (двигатель внутреннего сгорания напрямую вращает колеса при скорости свыше 80 км/ч) и Energy Recovery (режим рекуперативного торможения).

У гибридной версии только передний привод. Средний расход топлива составляет 5,4 литра на 100 км, а максимальная дальность хода достигает 1000 километров.

Источник: Китайские автомобили

Лежнин Роман
Фото:Paultan
01.08.2025 
Фото:Paultan
