Почему в базовой Lada Iskra нет кондиционера?

АВТОВАЗ объяснил отсутствие кондиционера в самой дешевой Lada Iskra

После анонса комплектаций Lada Iskra многие заинтересовались, почему базовая версия не оборудована кондиционером, но включает датчики давления в шинах, дождя и света. Главный инженер Lada Iskra Виталий Логинов объяснил эту ситуацию.

Lada Iskra
Lada Iskra

По его словам, была проведена оценка рынка, и оказалось, что не все пользователи нуждаются в кондиционере. В некоторых регионах, особенно с холодным климатом, такая опция не является необходимостью.

В отличие от кондиционера, датчики дождя, света и давления в шинах считаются полезными в любом климате, поэтому они идут в стандартной комплектации.

Lada Iskra
Lada Iskra
Логинов также упомянул, что АВТОВАЗ работает над разработкой климат-контроля, который будет предложен в зависимости от потребностей рынка, включая Lada Iskra.

Интерьер Lada Iskra
Интерьер Lada Iskra

Продажи Lada Iskra стартовали в России 20 июля. Модель доступна в трех вариантах: седан, универсал и кросс-версия, с ценами от 1,25 до 1,8 млн рублей. Искра предлагается с 90-сильным 1,6-литровым двигателем с 5-ступенчатой механической коробкой или с 106-сильным мотором, который может быть оснащен 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

Источник: сообщество «ВК» «Лада Искра»

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
03.08.2025 
Фото:АВТОВАЗ
