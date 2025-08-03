На этом Outlander можно не бояться съехать с дороги: представлена особая версия

Mitsubishi представила внедорожную версию Outlander Trail Edition 2025

Компания Mitsubishi представила новую модификацию своего популярного кроссовера – Outlander Trail Edition 2025, ориентированную на тех, кто ведет активный образ жизни.

Данный вариант отличается от стандартной модели дополнительными накладками на колесных арках, бамперах и дверях, а также черными наклейками на капоте и боковинах.

В этом исполнении присутствуют черные корпуса зеркал, дверные ручки, радиаторная решетка и оконные молдинги. В качестве опционального оборудования доступен багажник на крыше Thule Caprock, который совместим с креплениями для каяков и грузовых боксов, а также фаркопами с системами для перевозки велосипедов. Внешний вид завершают черные 18-дюймовые колесные диски, на которые можно установить внедорожные шины Cooper Discoverer Road+Trail.

Mitsubishi Outlander Trail Edition 2025

Салон Outlander Trail Edition предлагает всепогодные коврики, сиденья из синтетической черной кожи и замши, а также подогрев передних сидений, панорамную крышу с люком и аудиосистему Dynamic Sound от Yamaha на восемь динамиков. Также присутствуют омыватели фар, подогрев щеток стеклоочистителя, пять портов USB-C и пакет систем помощи водителю Mi-Pilot Assist.

Технически Trail Edition не отличается от стандартной версии Outlander и оснащается 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с вариатором и системой полного привода S-AWC. Подвеска также осталась без изменений. Следует отметить, что 2025 год станет последним для Outlander с текущим двигателем. В 2026 году кроссовер будет иметь новую «мягкую» гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового турбомотора, а также подключаемую гибридную версию.

Цена Mitsubishi Outlander Trail Edition 2025 составляет 39 295 долларов. Его главные конкуренты — Nissan Rogue Rock Creek Edition, Subaru Forester Wilderness, Honda CR-V TrailSport Hybrid и Toyota RAV4 Woodland Edition.

Источник: Carscoops