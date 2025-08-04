#
Автоподстав становится все больше: как защититься от мошенников

Эксперт Шапарин: Видео с регистратора поможет предотвратить автоподставу

Количество автоподстав на российских дорогах продолжает увеличиваться, и мошенники пытаются обмануть как страховые компании, так и других участников дорожного движения.

Защита от таких мошеннков возможна только с использованием фактических доказательств, таких как видеозаписи, поэтому установка видеорегистраторов имеет важное значение, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Общей статистики по числу автоподстав в России нет, и периодически в СМИ появляются лишь единичные случаи, отметил специалист.

«Часто, например, представители различных кочевых народов бросаются под колеса, а затем собираются вместе и утверждают, что их сбили. В других случаях наблюдается значительное количество выплат по страховым случаям, связанным с премиальными автомобилями», – привел он примеры.
По словам Шапарина, страховщики не имеют права комментировать случаи мошенничества в определенных регионах до завершения уголовных дел.

Водителям же необходимо иметь возможность доказать свою непричастность к ДТП и автоподставам, и для этого требуется конкретный факт – наличие видео. Поэтому он подчеркивает важность установки видеорегистраторов на каждую машину.

«Нужно быть готовым к любой ситуации и в любой точке», – заключил он.
Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.

Источник: НСН

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
04.08.2025 
Фото:Depositphotos
