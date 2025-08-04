#
Лидеры рынка: топ-5 самых продаваемых кроссоверов в мире

Focus2move перечислил самые популярные кроссоверы 2025 года

Портал Focus2move провел исследование и представил список самых востребованных кроссоверов и внедорожников на мировом рынке в первой половине 2025 года.

Лидером по объемам продаж среди этих автомобилей стал Toyota RAV4. Вторую строчку занял Tesla Model Y, а на третьем месте расположился Honda CR-V. В пятерку самых популярных также вошли Hyundai Tucson и Kia Sportage.

Кроме того, в десятке наиболее продаваемых кроссоверов можно найти Volkswagen Tiguan, BYD Song, Honda HR-V, Mercedes-Benz GLC и Hyundai Creta.

Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.

Honda CR-V
Kia Sportage
Tesla Model Y
Hyundai Tucson
Toyota RAV4
Источник: Focus2move

