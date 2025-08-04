Лидеры рынка: топ-5 самых продаваемых кроссоверов в мире
Focus2move перечислил самые популярные кроссоверы 2025 года
Портал Focus2move провел исследование и представил список самых востребованных кроссоверов и внедорожников на мировом рынке в первой половине 2025 года.
Лидером по объемам продаж среди этих автомобилей стал Toyota RAV4. Вторую строчку занял Tesla Model Y, а на третьем месте расположился Honda CR-V. В пятерку самых популярных также вошли Hyundai Tucson и Kia Sportage.
Кроме того, в десятке наиболее продаваемых кроссоверов можно найти Volkswagen Tiguan, BYD Song, Honda HR-V, Mercedes-Benz GLC и Hyundai Creta.
Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Focus2move
Фото:Depositphotos | Toyota | Tesla | Honda | Hyundai | KIA
4408
04.08.2025
Фото:Depositphotos | Toyota | Tesla | Honda | Hyundai | KIA
Поделиться:
Оцените материал:
0