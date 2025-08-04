#
Стоимость доступного 163-сильного корейского кроссовера с АКП Aisin изменилась

В России уменьшились прямые скидки на кроссовер KGM Korando

Корейский кроссовер KGM Korando стал менее доступен для россиян.

Прямая выгода при приобретении автомобилей 2024 года снизилась на 200 тыс. рублей, с 450 тыс. до 250 тыс. рублей. Теперь цены на KGM Korando с учетом этой скидки начинаются от 2,84 млн рублей.

Кроссовер доступен в трех комплектациях и предлагается как с передним, так и с полным приводом. Он оснащен единственным 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, развивающим мощность в 163 л.с. (280 Нм) и работающим в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin.

На машину предоставляется гарантия на пять лет с ограничением пробега в 100 тыс. километров.

KGM Korando
Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.

Источник: «Автоновости дня»

Ушакова Ирина
