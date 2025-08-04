Кроссоверы этого известного бренда стали доступнее для россиян
В начале августа марка Omoda снизила стоимость своих кроссоверов в России.
Цены на бестселлер C5 и флагманский С7 стали ниже на сумму от 220 до 390 тыс. рублей, или на 8-14%.
Рестайлинговая Omoda C5, доступная в шести комплектациях, подешевела по-разному в каждой из них.
Цены на Omoda C5 в России
|
Комплектация
|
Цена, руб.
|
Разница, руб.
|
Fun
|
2 279 900
|
-290 000
|
Lifestyle
|
2 429 900
|
-390 000
|
Ultimate
|
2 629 900
|
-330 000
|
Drive AWD
|
2 529 900
|
-220 000
|
Active AWD
|
2 679 900
|
-340 000
|
Supreme AWD
|
2 879 900
|
-280 000
Omoda C5 появилась на российском рынке в декабре прошлого года с обновленным дизайном, сохранив при этом оба доступных силовых агрегата: 1,5-литровый 147-сильный турбомотор с вариатором и передним приводом, а также 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с 7-ступенчатым роботом и полным приводом.
Цены на Omoda C7 в России
|
Комплектация
|
Цена, руб.
|
Разница, руб.
|
Joy 2WD
|
3 109 900
|
-290 000
|
Lifestyle 2WD
|
3 259 900
|
-390 000
|
Drive 4WD
|
3 309 900
|
-390 000
|
Active 4WD
|
3 459 900
|
-390 000
|
Supreme 4WD
|
3 659 900
|
-390 000
Кроссовер Omoda C7 начал продаваться в России в конце мая этого года и имеет один силовой агрегат – 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. В первых двух комплектациях установлен передний привод, а в трех других возможен переход на задние колеса.
|
Источник: «Автоновости дня»