Кроссоверы этого известного бренда стали доступнее для россиян

#
Раритет или автохлам: как будут избавлять от старых машин наши дороги

Цены на бестселлер C5 и флагманский С7 стали ниже на сумму от 220 до 390 тыс. рублей, или на 8-14%.

Рестайлинговая Omoda C5, доступная в шести комплектациях, подешевела по-разному в каждой из них.

Цены на Omoda C5 в России

Комплектация

Цена, руб.

Разница, руб.

Fun

2 279 900

-290 000

Lifestyle

2 429 900

-390 000

Ultimate

2 629 900

-330 000

Drive AWD

2 529 900

-220 000

Active AWD

2 679 900

-340 000

Supreme AWD

2 879 900

-280 000

Omoda C5 появилась на российском рынке в декабре прошлого года с обновленным дизайном, сохранив при этом оба доступных силовых агрегата: 1,5-литровый 147-сильный турбомотор с вариатором и передним приводом, а также 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с 7-ступенчатым роботом и полным приводом.

Omoda C5
Omoda C5

Цены на Omoda C7 в России

Комплектация

Цена, руб.

Разница, руб.

Joy 2WD

3 109 900

-290 000

Lifestyle 2WD

3 259 900

-390 000

Drive 4WD

3 309 900

-390 000

Active 4WD

3 459 900

-390 000

Supreme 4WD

3 659 900

-390 000

Кроссовер Omoda C7 начал продаваться в России в конце мая этого года и имеет один силовой агрегат – 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. В первых двух комплектациях установлен передний привод, а в трех других возможен переход на задние колеса.

Omoda C7
Omoda C7

Источник: «Автоновости дня»

Ушакова Ирина
Фото:Omoda
04.08.2025 
Фото:Omoda
