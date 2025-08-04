Кроссоверы этого известного бренда стали доступнее для россиян

Марка Omoda снизила цены на кроссоверы C5 и C7 на 220-390 тыс. руб.

В начале августа марка Omoda снизила стоимость своих кроссоверов в России.

Цены на бестселлер C5 и флагманский С7 стали ниже на сумму от 220 до 390 тыс. рублей, или на 8-14%.

Рестайлинговая Omoda C5, доступная в шести комплектациях, подешевела по-разному в каждой из них.

Цены на Omoda C5 в России

Комплектация Цена, руб. Разница, руб. Fun 2 279 900 -290 000 Lifestyle 2 429 900 -390 000 Ultimate 2 629 900 -330 000 Drive AWD 2 529 900 -220 000 Active AWD 2 679 900 -340 000 Supreme AWD 2 879 900 -280 000

Omoda C5 появилась на российском рынке в декабре прошлого года с обновленным дизайном, сохранив при этом оба доступных силовых агрегата: 1,5-литровый 147-сильный турбомотор с вариатором и передним приводом, а также 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с 7-ступенчатым роботом и полным приводом.

Цены на Omoda C7 в России

Комплектация Цена, руб. Разница, руб. Joy 2WD 3 109 900 -290 000 Lifestyle 2WD 3 259 900 -390 000 Drive 4WD 3 309 900 -390 000 Active 4WD 3 459 900 -390 000 Supreme 4WD 3 659 900 -390 000

Кроссовер Omoda C7 начал продаваться в России в конце мая этого года и имеет один силовой агрегат – 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. В первых двух комплектациях установлен передний привод, а в трех других возможен переход на задние колеса.

