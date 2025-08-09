#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

АИ-100: в каких случаях мотор скажет вам «спасибо»

Эксперт Стрельбицкий: АИ-100 нужен далеко не всем, в старых авто он даже вреден

АИ-100 – это не просто бензин с высоким октановым числом, а настоящее «спортивное питание» для современных двигателей.

Рекомендуем
Новый мотор, новый дизайн... — а что еще изменилось в этой Ниве?

Он предотвращает детонацию в турбированных и форсированных моторах, защищая поршни и клапаны от разрушения. Кроме того, такое топливо сгорает чище, уменьшая нагар на свечах и форсунках, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Для мощных автомобилей, например BMW M2, переход на АИ-100 может дать ощутимый прирост динамики – до 10-15% мощности и сокращение времени разгона на 0,3-0,4 секунды.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

А благодаря более эффективному сгоранию расход топлива снижается на 5-6%, что частично компенсирует его высокую стоимость.Но обычным городским авто, рассчитанным на АИ-92 или 95, этот бензин не нужен. Электроника не адаптируется под высокое октановое число, а в старых карбюраторных двигателях он может даже навредить, вызвав перегрев.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Таким образом, если для вашего автомобиля рекомендован АИ-100 (обычно это пишут на лючке бензобака) – заправляйте им, и мотор скажет «спасибо». Если нет – не переплачивайте: никакой магии не произойдет.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 1756
09.08.2025 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1