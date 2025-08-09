АИ-100: в каких случаях мотор скажет вам «спасибо»

Эксперт Стрельбицкий: АИ-100 нужен далеко не всем, в старых авто он даже вреден

АИ-100 – это не просто бензин с высоким октановым числом, а настоящее «спортивное питание» для современных двигателей.

Он предотвращает детонацию в турбированных и форсированных моторах, защищая поршни и клапаны от разрушения. Кроме того, такое топливо сгорает чище, уменьшая нагар на свечах и форсунках, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Для мощных автомобилей, например BMW M2, переход на АИ-100 может дать ощутимый прирост динамики – до 10-15% мощности и сокращение времени разгона на 0,3-0,4 секунды.

А благодаря более эффективному сгоранию расход топлива снижается на 5-6%, что частично компенсирует его высокую стоимость.Но обычным городским авто, рассчитанным на АИ-92 или 95, этот бензин не нужен. Электроника не адаптируется под высокое октановое число, а в старых карбюраторных двигателях он может даже навредить, вызвав перегрев.

Таким образом, если для вашего автомобиля рекомендован АИ-100 (обычно это пишут на лючке бензобака) – заправляйте им, и мотор скажет «спасибо». Если нет – не переплачивайте: никакой магии не произойдет.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Российская газета»